【新冠肺炎】紐卡素名宿違防疫宵禁令被捕　道歉稱「午膳太久」

新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）橫行，非常時期外出用膳都會誤墮法網。在香港，超過四人同枱將會犯法；在秘魯，食過晚上8點已經犯法。 曾效力紐卡素的秘魯國家隊助教蘇蘭奴日前就以身試法，外出用膳弄至「差館過夜」。他事後公開道歉，直言責無旁貸。

秘魯為控制新冠肺炎疫情，國家頒布宵禁令，國民在晚上8時後不得外出。本周四（26日），蘇蘭奴（Nolberto Solano）卻被鄰居「斷正」，被發現在宵禁時段在外流連，立即報警求助。秘魯首都利馬的警方接報後拘捕蘇蘭奴，將他帶返警署扣留一段短時間。

蘇蘭奴被警察逮個正著，當時抱着小孩。（網上圖片）

蘇蘭奴向警方解畫後獲釋，他指自己當天外出午膳卻「食到過晒鐘」，回家時候已踏入宵禁時間。他事後接受電台訪問，直言對自己「抗疫不力」感到後悔，懇求原諒：「我不會爭辯，現在是艱難時刻，我們的健康最重要，沒有健康便一事無成。」

蘇蘭奴（左）在2018年俄羅斯世界盃已擔任秘魯助教。（Getty Images）

秘魯正處於抗疫關鍵時刻，世衛最新數字顯示27日新增100宗確診個宗，共有580宗個案，9人死亡。但國家實施防疫政策後，單在25日已有2568人違犯隔離限制而被扣留，累積已有超過18000人犯案。

蘇蘭奴在英超的日子，第一次效力紐卡素6季，相當成功。（Getty Images）

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各國為求防疫而限制民眾流動，以求減少傳播風險。效力愛華頓的前鋒奧馬尼亞斯（Oumar NIASSE）亦被英國曼徹斯特的警察截停，發現他駕車載着3名朋友。除了沒有繫好安全帶，警察更怒斥這名球星違反政府呼籲，沒有留在家減少傳播風險，「作為英超球星，把所有人置於危險，可恥。你幹什麼？簡直令人難堪。」警方更直接致電愛華頓會方，告知事件。

密切關注：緊貼新冠肺炎襲體壇 各地賽事與運動員情况