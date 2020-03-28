【足球熱話】丹麥國腳抗切爾達禁令　擅自離隊上演「大逃亡記」

「為返屋企可以去到幾盡？」 西班牙的新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情嚴重，效力切爾達的丹麥國腳薛斯圖（Pione Sisto），為了避疫違反球隊的禁令，私自離隊返回哥本哈根的老家，踏上27小時的回家「大長征」。

西班牙的肺炎疫情嚴峻，根據世界衛生組織（WHO）截至周五（27日）的數據，當地確診人數超過56000人，而西班牙政府早前宣布延長緊急狀態。

根據西班牙《阿斯報》的報道，效力切爾達的丹麥國腳薛斯圖不願繼續留在比戈（Vigo），所以他決定漠視球隊的禁令，私自離隊返回老家哥本哈根。在西班牙西北部的比戈，與丹麥的哥本哈根相距約2800公里，但薛斯圖並非乘飛機返回丹麥，而是親自駕駛27小時回家，當他出發返國時他才通知球會，而該名丹麥國腳亦大有機會被球會重罰。

25歲的薛斯圖在切爾達陣中不乏上陣機會。（資料圖片／Getty Images）

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現年25歲﹑司職翼鋒的薛斯圖，在2016年由丹麥球會米迪蘭特（Midtjylland）轉投切爾達，在隊中不乏上陣機會，在今季為球隊上陣19場並攻入兩個入球。薛斯圖是丹麥國家隊的成員之一，曾代國家隊21次披甲，更曾入選2018俄羅斯世界盃的大軍名單。

薛斯圖曾代表丹麥國家隊出戰2018世界盃決賽周。（資料圖片／Getty Images）

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