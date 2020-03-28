【英超】蘇斯克查在曼聯的366天　由#oleout到11場不敗

2019年3月28日，蘇斯克查正式成為曼聯主帥。 從看守領隊到正式「孭飛」，8連勝、#oleout、11場不敗，猶如坐過山車的日子，不經不覺，過了366天。

時間返回2018年年底，曼聯正式辭退摩連奴，當時執教挪威球會莫迪的蘇斯克查放下一切，原定以暫代領隊身份執教至季尾。但曼聯在蘇斯克查麾下愈戰愈勇，聯賽8連勝、本土賽事15場不敗，亮眼的戰績令蘇斯克查擊敗施丹及普捷天奴等熱門繼任人，以主帥身份再度效力曼聯，寫下教練生涯新一頁。

坐正前氣勢如虹，坐正後蜜月期迅即結束，去季餘下10場賽事，錄得2勝2和6負的尷尬戰績，以第6名完成聯賽，無緣歐聯。

蘇斯克查在正式接任曼聯主帥後，已度過有如過山車的第一年。（資料圖片／Getty Images）

寫30年最差開季紀錄 下半季創11場不敗

今季初，雖在聯賽揭幕戰頭威頭勢，以4球大破車路士，但球隊在開季聯賽首8戰僅得9分，創下近30年來最差開季成績。「紅魔鬼」上半季戰績反覆，雖曾挫曼城、熱刺及車路士等「Big 6」球隊，但屢在中下游隊伍身上失分，聯賽一直未能闖入前四。年初聯賽盃4強首回合不敵曼城後，更有球迷發起「#oleout」，一同向蘇斯克查表達不滿。

從去年3月坐正開始，經歷大半年起起伏伏，蘇斯克查在冬季轉會窗後似乎看到轉機， 1月底起各大賽事創下11場不敗。可惜在狀態大勇之際，球季因肺炎疫情而暫停，猶幸他憑這一波強勢，挽回不少球迷的信心。

蘇斯克查逐漸建立自己在曼聯的風格，使近期球隊表現慢慢進步。（資料圖片／Getty Images）

蘇斯克查執教曼聯大起大落的366日（按圖放大）

+ 3 + 2

針對收購見效 敢於起用年輕球員

蘇斯克查上任以來受盡外界質疑，尤其去年出售盧卡古及將阿歷斯山齊士外借，加上中場大腦普巴經常因傷缺陣，球隊創造力不足及鋒線疲弱等問題浮現。

不過，蘇斯克查在轉會市場引入的球員，針對解決球隊問題，特別是今年初轉會窗引入的波基斯費南迪斯及恩哈路。前士砵亭中場「般奴」的視野、技術及足球智慧，令不少球迷眼前一亮，迅即成為「曼迷」寵兒。從上海申花借入的恩哈路，為前線增添一名正中鋒，同時改善球隊的進攻鋒力，加上近日盛傳「入魔」的多蒙特年輕翼鋒查頓辛祖，若果成事，曼聯攻力將進一步增強。

此外，蘇斯克查相當重用年輕球員。這一年間，18歲的格連活特（Mason Greenwood）及19歲的班頓威廉斯（Brandon Williams），不乏上陣機會，還有20歲的鍾達希及19歲的占士加拿等小將，未來勢有更多機會為曼聯披甲。

蘇斯克查任內羅致的球員（按圖放大）