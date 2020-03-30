【足球】歐洲足協會長警告　今季或將「被消失」

歐洲各大主流聯賽，以及歐聯和歐霸兩大球會盃賽，均正受新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情停擺。賽事不單牽涉轉播和門票收入，也關乎歐洲賽出線資格和球隊升降班，因此各大賽事主辦當局均希望待疫情過去，可重啟聯賽。 可是歐洲足協會長施費連（ Aleksander Ceferin ）忽然對此吹冷風，甚至認為「今個球季可能將會消失」。

截至周日（29日）數字，全球確診新形冠狀病毒COVID-19個案增至近67萬宗，美國以近12.5萬宗躍升首位，其次為意大利9.2萬宗、中國8.2萬宗、西班牙7.3萬宗、德國5.8萬宗。法國確診數目增至4萬宗，累積2606人死亡，4632人正接受深切治療。西班牙一夜間新增838人死亡，累積增至6528人。英國「後勁凌厲」新增超過2400宗，累積確診近2萬宗，1228人死亡。

從數字反映，疫情並未有放緩跡象，歐洲五大聯賽身處的意大利、西班牙、德國、法國和英國尤其嚴重。在這情況下，歐洲足協會長施費連接受《意大利共和報》訪問，對球季重開表示悲觀。

「沒有人知道疫情何時完結。我們有A、B或C三個計劃選擇：5月中、6月、或6月底重啟球季。」他明言，「如果我們以上三個選擇也不可採用，這個球季很可能將會消失。」

他續稱，另一個可能，是留待下一個球季開啟前，先完成今個球季，然後將開季時間押後。施費連表示，「我們正跟各大聯賽及球會保持聯繫，並已成立有關工作小組跟進。我們會研究什麼解決方案對所有人最好，跟任何行業一樣，我們需要等待。」

他直言，「難以想像所有比賽也在閉門下進行」，「但現在我們連能否重啟聯賽也不知道，更不會知道能否讓球迷入場」。

施費連氣餒，「假如沒有其他可行選擇，最好還是終止各大聯賽。我能夠說的是，我不會考慮閉門進行歐洲盃賽決賽。」他強調，如今環境下應將健康放在首位，足球停擺象徵歐洲和世界停止，「歐洲足球需要團結一致」。