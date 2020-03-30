【足球】土耳其一代鋼門羅士圖列巴確診　妻子：正處危險期

帶領土耳其在2002年世界盃勇奪季軍的功臣之一、前門將羅士圖列巴（Rustu Recber）確診患上新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）後送院，他的妻子表示，丈夫病情嚴重正處於「危險期」，連家人也不准探望。

羅士圖列巴的妻子Isil稱，「羅士圖因為患上新型冠狀病毒Covid-19，我們送他到醫院。當初一切事情也正常，我們仍為他病情急轉直下感到震驚。」她在Instagram表示，她本人和兩名子女均對病毒呈陰性反應，未受感染。

羅士圖列巴為土耳其足球國家隊上陣紀錄保持者，120次為土耳其上陣，最令人印象深刻，必定是他在2002年世界盃的英勇表現，領軍首度勇闖四強不敵巴西，之後在季軍戰擊敗韓國得到季軍。

他的職業生涯主要在國內班霸費倫巴治度過，效力長達超過10年，2003年曾加盟西班牙豪門巴塞隆拿，可惜三個球季以後備居多，上陣機會甚少。2007年回國轉投比錫達斯，2012年戰至38歲「高齡」宣布掛靴。

費倫巴治在Twitter向這位一代忠臣送上祝福，「我們祝願曾穿上我們球衣多年的前國家隊門將羅士圖列巴早日康復。我們希望他盡快回復身體健康，但願可盡快收到他的好消息。」

他曾效力的另一舊會巴塞隆拿，特別以土耳其文也為他打氣：「羅士圖趕快好起來！我們深愛你，巴塞隆拿仝仁全部都在支持你！

【新冠肺炎確診運動員．足球】前土耳其門將：羅士圖列巴（Getty Images）

家人亦不准探望

羅士圖列巴的妻子Isil稱，丈夫進入醫院隔離病房，家人不准探望：「目前正在危急關頭，情況相當困難。願神令包括我丈夫在內的所有病人早日康復。」

土耳其衛生部長Fahrettin Koca稱，當地周六確診個案增加1704宗，累積增至7402宗，死亡人數增加16人，累計108人。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）：