【英超經典重溫】曼聯炒阿仙奴慘不忍睹？　在家抗疫回味20場好波

一場新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情，令全世界體育活動終止。今季富談論性的英超賽事史無前例地停擺，令榜首狂奔領放的利物浦、官非纏身的衛冕曼城、異軍突起的李斯特城、患得患失的傳統Big 6球隊曼聯、車路士、阿仙奴和熱刺等球迷頓時失落。 精彩賽事誠可貴，但身體健康價更高，正如利物浦領隊高普所言，作為地球村的一份子，盡量減少公開聚集，留在家中抗疫是大家應有的社會責任。不少體育直播頻道近期都從善如流，改為重溫經典賽事；負責本港英超轉播的電視台NowTV也不例外，今晚起逢周一至五晚上8時，重新播放20場英超歷來經典比賽。打頭陣的是2011/12年球季，曼聯「82拆廠」痛宰阿仙奴「血腥」一役。

首周經典重播 紅魔領銜

今季是英超第28季比賽，作為球迷基礎眾多的曼聯、手執全英最多的13隻英超獎盃，必定是經典比賽中的擂台躉。除了今晚打頭陣重溫的曼聯8：2阿仙奴外，之後兩晚亦見到曼聯的身影。明晚會有2009/10年曼巿打吡，見證奧雲仔96分鐘絕殺宿敵；周三晚則在曼城兩季後痛快復仇，重現巴洛迪利「Why Always Me?」的經典一刻。之後兩日亦有利物浦和阿仙奴在2008/09球季的瘋狂入球騷，以及曼城補時入波首奪英超的震撼場面。

經典重播首周時間表：

第二周經典入球多 阿仙奴不敗金身被破

NowTV為觀眾揀來的第二周經典賽事，不少為英超經典入球大戰，計有2012/13球季西布朗5：5和曼聯、2010/11球季紐卡素4：4阿仙奴，以及1998/99年、曼聯3冠王球季諾定咸森林1：8曼聯。大家記緊回味已故的紐卡素迪奧堤遠程金球，還有現任曼聯主帥蘇斯克查當年10分鐘內取得「大四喜」的畫面。

不過論話題性，當屬4月9日（周四）播出的2004/05球季曼聯2：0挫阿仙奴，曼聯該場比賽除粉碎了兵工廠連勝第50場的美夢，讓不敗紀錄停在49場外，兩隊場外也鬥過你死我活，賽前雙方隊長堅尼和韋拉已在球員通道內「講手」，賽後直至返入通道期間兩軍仍然爭鬥不停，最後雙方球員更互擲食物，有傳曼聯領隊費格遜被法比加斯以薄餅擲中。英媒賽後更將此役稱為「自助餐之戰」 （Battle of the Buffet）。

紐卡素迪奧堤射入金球追平興奮慶祝，可惜他已英年早逝。（Getty Images)

英超球會疫境見真情

+ 9 + 8 + 7

李斯特城首度封王關鍵一戰 作客勇挫曼城平天下

英超歷屆冠軍之中，豈可不提神奇球隊李斯特城，2015/16球季李城以黑馬姿態一路衝擊獎盃，至該季關鍵一役，作客曼城贏波確保優勢帶到尾，球迷在4月13日周一晚即可再次回味。此外，3場阿仙奴的經典比賽亦可在這周重溫，包括1997/98球季，阿仙奴首奪英超一季作客擊敗曼聯的關鍵戰；還有阿仙奴與熱刺在2008/09球季合轟8球的「北倫敦打吡」，以及2012/13球季阿仙奴7：3大勝紐卡素一役。

英超元年曼聯捧盃決定一戰 利物浦曼城去季高手過招

至第4周經典賽事仍有好波，1992/93球季英超第一個冠軍是如何誕生，原來關鍵人物是現時紐卡素教頭布魯士！去季曼城和利物浦鬥得燦爛僅以1分定高低，當時兩隊碰頭一戰有幾激？本周更有一場罕見遺珠，2007/08球季樸茨茅夫和雷丁共合炮製11個入球，如此精彩一定要再度回味。

新冠肺炎波及英格蘭球壇