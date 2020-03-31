【西甲】美斯宣布巴塞隆拿球員自願大幅減薪　犧牲自己保職員飯碗

新冠肺炎肆虐全球，多國聯賽都需要停擺，西班牙疫情嚴重，西甲亦陷入無限期暫停的命運。 復賽無期，各球會都要面對嚴峻挑戰，球會職員生計大受影響。 巴塞隆拿隊長美斯（Lionel Messi）證實一隊球員自願減薪七成，與球隊共渡時艱，並盡力幫助球隊職員得到100%薪酬。

西甲自3月12日就處於停擺狀態，最初計劃暫停兩周，最後改為無限期暫停。

沒有比賽等同比賽日球場收益同直播收入完全「閂水喉」，為各隊帶來極大財政壓力。巴塞近期就宣布一系列的緊縮政策，保持球會可以在停擺期間繼續運作。

不過這樣的幫助始終有限，巴塞一半開支來自球員薪酬，故美斯及一眾一隊球員就同意大幅減薪，讓魯營的職員保住「飯碗」。

巴塞一隊球員同意減薪七成，希望助球隊渡過難關。（Getty Images）

美斯在自己的Instagram中發出聲明，指眾員都明白現時是「特殊狀況」，「只要球會問到，一眾球員都是第一個作出反應」。他又指除了減薪之外，巴塞球員會繼續幫忙，讓球會職員得到全份薪金。

足球壇確診新冠肺炎人士（按圖放大）

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暗批會內有人施壓

「對於這段期間巴塞球員的薪金相關報道，我們想澄清我們一直都是自願減薪，」美斯續道。不過在美斯的聲明中，可以得知會內有人施壓要球員減薪，但未有指明是誰或哪一幫人：「我們不驚訝會內有人向球員施壓，去做大家一早就知道會做的事（減薪）。」美斯指今次決定遲了數日，「因為球員在尋找方法去幫助球會及其員工走過這個難關」。

巴塞隆拿會內鬥爭慢慢浮上水面，今季突然離隊的前主帥華維迪、青訓學院拉瑪西亞的高層都成為權力鬥爭的犧牲品。由於球會內部混亂，令到會長巴杜美奧的落台呼聲日增。

美斯亦多次作出批評，更曾發炮怒轟指「很多球員未盡力」的體育總監艾比度，如果要批評球員就開名批評，一度引來美斯「勢離巴塞隆拿」的消息，最後巴塞開了兩小時危機會議處理，二人終於和解，但是「面和心不和」還是真正和解就不得而知。

美斯指巴塞的形勢使球員行動，望以減薪做到真正的團結一致。（Getty Images）

我們（巴塞隆拿球員）不想在沒有做任何事之前，就與受影響的以及耐心等待危機完結的人說再見。 巴塞隆拿射手 美斯

美斯希望減薪可使到球會職員保住工作。（Getty Images）

美斯期待「大家一起如常出外」的一日，希望是整個球會齊齊整整地等到這一日，所以才會作出這個決定。巴塞隆拿亦發出官方聲明指出，除了巴塞隆拿一隊外，巴塞的董事會成員以及其他項目的運動員，包括「大部分」男籃球員，都同意在西班牙全國緊急狀態期間減薪，又指今次減薪可以確保非運動員職員繼續得到全份薪酬，感謝一眾職業運動員作出的犧牲。

巴塞上周出聲明指實行緊縮經濟措施，「減低因為新冠肺炎危機帶來的經濟影響」，但就未有明確表示有明確數字的減薪措施。