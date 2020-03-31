【F1】Project Pitlane抗疫第一擊　平治100小時內研發製造呼吸機

新冠肺炎肆虐全球，體壇中各人有錢出錢，有力出力幫助抗疫，7支駐紮英國的F1車隊就選擇出力，發起「Project Pitlane」，希望利用各隊掌握的科技幫助英國抗疫。 平治與倫敦大學學院（University College London）合作，逆向研發呼吸機，獲英國國民保健服務（National Health Service，簡稱NHS）批准使用，已進入量產階段，成為F1車隊抗疫第一擊。

於中國武漢爆發的新冠肺炎肆虐全球，英國至今已錄得逾22000宗確診個案，並已有1400多宗死亡個案。

為抗疫出一分力，平治、紅牛、Racing Point、哈斯、麥拿侖、雷諾及威廉士7支駐紮英國的車隊，發起「Project Pitlane」，以各隊的科技能力幫助英國。

平治車隊為抗疫出力。（Getty Images）

連續正壓呼吸機（Continuous Postive Airway Pressure，簡稱CPAP）可以幫助肺部嚴重受感染的新冠肺炎患者，保持呼吸暢順，避免使用需要插喉或其他可留下創口的人工呼吸機。

現時CPAP於中國及意大利的醫院都有使用，但英國確診人數與日俱增，正面對CPAP供應不足的難題。

平治車隊的引擎過去多年一直於F1領先其他對手，想不到製造呼吸機亦有一手。（Getty Images）

100小時內由研發進入量產

有見及此，平治與倫敦大學學院（UCL）的研究人員，在短短數日內逆向研發現一種現有的非專利CPAP。據UCL的研究人員所說：「由首次開會到製造第一部機器，我們用了不足100小時。」平治製造的CPAP早已作臨床實驗，得到NHS批准使用後，很快就會進入量產。

UCL副院長David Lomas教授指今次合作「展示出大學、醫院及業界合作可得的成果」。

平治於社交網站公布呼吸機獲NHS批准使用。（Getty Images）

F1受到新冠肺炎影響，至今已有8站賽事需要取消或延期，暫時有機會於6月舉行的加拿大站揭幕。平治除了「Project Pitlane」的工作之外，連日亦於社交網站，不停發放抗疫資訊，呼籲群眾多洗手及盡量留守家中。

除了平治F1之外，平治車廠亦為抗疫出力，利用3D打印機幫助生產醫療物資。