【東京奧運】延期一年引連鎖反應　田徑、游泳世錦賽勢齊延至2022

原定在今年夏天上演東京奧運，因為新型冠狀病毒COVID-19疫情關係而宣布史上首度延期舉行，國際奧委會在周一（30日）正式公布東京奧運將於明年的7月23日揭幕。 東京奧運延遲一年，換言之將兩年一度的田徑及游泳世錦賽「撞期」，而國際田聯率先表示田徑世錦賽將會讓路。

全球肺炎疫情未止，使原定在今年夏天舉行的東京奧運添變數，日本政府及國際奧委會等單位終在上周達成共識，決定延期一年，並在周一正式公布奧運將於明年7月23日至8月8日在東京上演。

國際體壇兩大盛事──兩年一度的世界田徑錦標賽及世界游泳錦標賽，為了避開奧運年，一直在單數年舉行。如今遇上史上首次延期的奧運會，兩大聯會分別在聲明感謝東京奧運賽會延期的決定，但各自對世錦賽有不同的安排。

東京的奧運倒數時計因延期立即更改。（路透社）

東京2020變2021（按圖放大）

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國際田聯（World Athletics，前名：IAAF）在國際奧委會公布東京奧運新賽期後，從官方網站發聲明表示歡迎延期的決定，同時兌現早前的承諾，公布田徑世錦賽將「讓路」予東京奧運。

原定來年8月6日至15日於美國俄勒岡州（Oregon）上演的田徑世錦賽，將延至2022年上演，而賽會方面正研究全新的賽期。

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兩年一度的田徑世錦賽，去年在多哈舉辦第17屆賽事。（資料圖片／Getty Images）

不過，國際泳聯（FINA）在同日同樣發表聲明，就來年在日本福岡的世界游泳錦標賽，只表示他們將會徵詢泳手、教練及各地總會等持份者的意見，並作出最適當的決定，暫時未有明確的安排。

香港女子4x200自由泳接力隊在去年的游泳世錦賽取得奧運資格。（資料圖片）

已取得東京奧運資格的香港運動員（按圖進入）