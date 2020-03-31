【英超】紐卡素成首間職員停薪留職球會　全城齊炮轟班主無恥

正當歐洲各大球會在對抗新冠肺炎期間，堅持出糧給受影響的職員時，紐卡素班主Mike Ashley卻反其道而行，選擇要大部分員工生活受影響。 英國傳媒報道，「喜鵲」大部分職員在疫情影響期間需停薪留職，受影響職員只能靠政府津貼糊口。

於中國武漢爆發的COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐全球，多國聯賽都處於停擺，使得球會職員生計大受影響。多間球會如阿仙奴堅持支出全份人工，其他如巴塞隆拿、慕遜加柏等球會，都有球員自願減薪助職員得到100%工資。

英國傳媒近日爆料，指紐卡素已發出內部電郵，通知員工跟隨政府的留職計劃，大部分員工即時停薪留職。停薪職員可以向政府領取津貼，金額為人工的80%或最多每月2500鎊。「喜鵲」的慈善基金職員，過去一段時間都為市內的貧苦大眾送上食物，但現時就要放無薪假期。

紐卡素的一隊教練團不在停薪之列。（Getty Images）

紐卡素的高層指每場主場比賽未能如期上演，球會就要蝕100萬鎊門票收入，職員停薪留職都是為了球會在這艱鉅考驗中生還下來，故手法絕對正當。不過，英媒指球員及一隊教練都不在停薪之列，令人質疑Ashley的決定厚此薄彼。

雖然一隊教練不用停薪，但青年軍教練及球探都包括在停薪計劃之中，他們的薪水絕對比不上領隊布魯士及其副手們，停薪勢會帶來影響，更甚者是一班已因沒有比賽而生計大受影響的球場兼職職員。

紐卡素球員亦不需停薪，暫未知會否出手幫助受影響員工。（Getty Images）

Ashley於紐卡素不得民心，球迷已多年要求他落台。（Getty Images）

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球迷網記者狠批無恥

Mike Ashley素有「孤寒班主」之稱，早已不得民心，「喜鵲」球迷都恨不得將他煎皮拆骨，不斷在場外場內高舉「Ashley Out」的橫額，更一度使用「罷入球場」的手段，希望逼Ashley早日放盤。事實上，Ashley亦想早日放下這「燙手山芋」，但希望「賺得一鎊多一鎊」使他永遠找不到合適買家。

紐卡素球迷網的Dean Wilkins於網站The Mag，批評Ashley做法：「我早已習慣球隊在球場上令人無地自容的表現，但見到Mike Ashley場外的所作所為，不只令球迷無地自容，他更是無恥之極。」

紐卡素球迷不時都會在球場內舉起抗議橫額。（Getty Images）

Wilkins續道：「一個家財萬貫的足球班主，身家數以十億計，卻不肯為球隊轉會付出2800萬鎊，這個數字更是高層向球迷保證會有的轉會資金，反過來卻要一般職員停薪，要他們倚靠政府糊口。」

Ashley在抗疫期間的決定都令人質疑，早前英國政府宣布封城，非提供「基本生活用品、設施或服務」的商店都要關閉，但Ashley旗下的運動用品商店Sports Direct仍照常營業，更向英國政府表示店舖確實提供「基本生活用品」，英相約翰遜其後表明Sports Direct必須停開，否則Ashley需面對後果，Sports Direct門店才暫時開舖。

新冠肺炎波及英格蘭球壇