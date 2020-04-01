【英超】熱刺主席利維帶頭減薪20%　暗示球員教練都要出一分力

在新冠肺炎疫情之下，英超聯賽暫停，熱刺主席利維（Daniel Levy）帶頭減薪，並宣布球會550位非競賽職員在4月及5月減薪20%。 他表示賽會正跟球員工會及領隊工會商討，希望球員及教練可以為球圈做一點事，暗示要求他們減薪。

利維去年年薪700萬英鎊，包括400萬英鎊的人工，以及300萬英鎊完成新球場的獎金。包括利維在內，熱刺550位非競賽職員在4月及5月8折出糧。

熱刺主席利維（右）去年收入700萬鎊，包括300萬鎊完成新球場的獎金。（Getty Images）

58歲的利維在聲明中說：「很多國家的工業、國際貿易及旅遊業遭受沉重打擊，我們開始在日常生活中感受到影響。地球上每個人都受影響，在我的人生之中，想不到會發生一件如此影響嚴重的事。」

「世界上大部分地區陷入癱瘓，我們需要承認，足球不能獨善其身。據德勤的調查，我們可能是世界上收入計的第8大球會，但這些歷史數據在病毒面前完全沒有意義。」

熱刺領隊摩連奴暫未受減薪影響。（Getty Images）

「我們見到世界上一些最大的球會，例如巴塞隆拿、祖雲達斯及拜仁慕尼黑，已經開始用方法減低成本。」利維說：「我都作出困難的決定，希望保住每位員工的飯碗，所以550位非競賽總監及職員會在4月及5月減薪兩成。」他補充熱刺會參加政府的「保飯碗」計劃，政府會津貼每位員工8成薪金，上限每月2500鎊。

利維暗示，他希望球員及教練都減薪，但他不敢貿然下決定。他續說：「我們期望英超賽會、英格蘭聯賽領隊協會及英格蘭職業球員協會商討的結果，球員及教練都可以為球圈生態出一分力。」

在熱刺之前，紐卡素周一宣布非競賽職員放無薪假，並成為首間參加政府保職位計劃的英超球會。巴塞隆拿、拜仁慕尼黑及多蒙特的球員會減薪，其中巴塞球員減薪多達70%。