【體育熱話】日本奧運田徑銀牌得主確診　發病前主持82名學童訓練

北京奧運田徑男子4x100米銀牌得主塚原直貴（Naoki Tsukahara）確診新冠肺炎，他成為首位染上新冠肺炎的日本奧運獎牌得主。 他今日在社交網站表示，為染病所引起「大家的不安及憂慮」致歉。他一人染疫，何以如此「大陣仗」？原來他確診後，足足影響近百名年幼學生。

日本富士通體育會周二（3月31日）發聲明，指顧問塚原直貴確診患上新冠肺炎，在3月30日入院治療。

34歲的塚原直貴今早在Twitter確認這個消息，表示病徵輕微，正跟隨醫護人員的指示養病，他還向公眾致歉：「對於因為我染病而感到不安及憂慮的人，我深表歉意。」

新型冠狀病毒Covid-19傳播力極強，確診患病難以控制，為何塚原直貴要公開道歉？

塚原直貴是日本的短跑名將。（Getty Images）

發病前曾主持大型田徑訓練班

體育會的聲明透露，塚原直貴在3月28日到三重縣鈴鹿市主持田徑訓練班，為82名幼稚園及小學學生講課。

訓練班結束後，他感到不適及發燒，在同日晚上6時到附近醫院就診，到翌日仍然未退燒。醫院為他安排新冠肺炎病毒檢測，最後在3月30日確診。

由於牙買加被褫奪冠軍，日本接力隊獲得北京奧運4x100米銀牌。（Getty Images）

有報道稱，塚原直貴曾發高燒到38.9度，失去嗅覺及味覺。當局將訓練班的82名學生列為密切接觸者，會為他們安排病毒檢測。因為他一個人染疫，連累82個學生，相信是他致歉的主要原因。

之前，日本職棒球隊阪神虎投手藤浪晉太郎及日職聯神戶勝利船後衛酒井高德都確診新冠肺炎，而塚原直貴是首位患上這個疫病的日本奧運獎牌得主。

在2006年多哈亞運，塚原直貴（左）得到100米跑銀牌。（Getty Images）

塚原直貴曾是日本100米短跑運動員，參與過2008年北京奧運。當年他跟末續慎吾、高平慎士和朝原宣治為日本贏得男子4x100米銅牌，後來贏得冠軍的牙買加接力隊有成員被查出服用禁藥，被取消資格，日本遞補獲得銀牌。

塚原直貴也是2006年多哈亞運的男子100米銀牌得主。

塚原直貴（中）確診患上新冠肺炎。（Getty Images）

全球確診新冠肺炎知名運動員（按圖放大）