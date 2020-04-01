歐洲僅存足球聯賽白羅斯超突然受追捧　總統照打冰球：這裏沒病毒

當新冠肺炎疫情令全球體壇陷入癱瘓狀態，地球上有一個國度彷如進入平行時空：足球聯賽繼續踢，球迷依然排隊入場觀戰。就連理應在危機中日理萬機的總統，竟然抽空打冰上曲棍球，更跟隊友「攬頭攬頸」，毫無避免與他人接觸的自覺。 正當全球大部分人類辛苦地按捺寂寞和沉悶留在家中隔離，白羅斯（前譯：白俄羅斯，Belarus）的生活簡直令人恨得牙癢癢。

白羅斯（前譯：白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）堅持，全球各國對新型冠狀病毒疫情的反應是思覺失調（psychosis），這位強人總統甚至認為，在拖拉機上工作、焗桑拿和飲伏特加，即可避過病毒。

《華盛頓郵報》引述盧卡申科日前的話：「在拖拉機內工作的人，沒有一個在談論病毒。在這裏，拖拉機治好所有人，農田醫治所有人。」

他又稱，「我不飲酒，不過最近我在說，人們不應只以伏特加洗手，也要喝下去將病毒殺死。每天你應該喝40至50毫升精餾酒精，但不要在上班時喝。」

「去焗桑拿。一個星期去兩至三次會對你有幫助。當你焗完桑拿，不止要洗手，也要喝100毫升（伏特加）。」

盧卡申科抗疫金句（按圖放大）

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一個語不驚人誓不休的總統，造就白羅斯超級足球聯賽成為疫情下全歐洲唯一碩果僅存仍在進行的頂級足球聯賽。

連較遲停擺的俄羅斯和土耳其超級聯賽亦分別煞停後，白羅斯超聯過去兩星期受歡迎程度大增。這個對全球足球迷而言相當陌生的聯賽，相信只有歐霸常客巴迪（Bate）較為人認識，當地足總近日竟獲得多達包括俄羅斯、以色列和印度在內等10個國家的轉播合約，白羅斯足總發言人Alexander Aleinik向路透社表示，「這是個史無前例的情況。」

他們不止比賽日程如常，連球迷也可以繼續入場，令人羨慕不已。當地尚未實施任何禁止人流密集的大型活動，惟球迷需要先探熱，才獲准入場觀戰。

周六（28日）上演一場兩支來自首都明斯克的打吡戰，也許由於部分人聽從世界衛生組織（WHO）呼籲，避免社交接觸，只有約1750個球迷入場。然而入場的球迷大多沒有戴上口罩，如常距離緊密地坐在觀眾席上，部分人更唱歌跳舞熱情打氣。

歐洲碩果僅存頂級聯賽（按圖進入）

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白羅斯最為人熟悉的足球人物，莫過於剛剛在三月才宣布掛靴的前阿仙奴和巴塞球星希比（Alexander Hleb）。日前才從本地聯賽退下來的他在Instagram稱，「我明白目前是困難時刻，有關冠狀病毒的新聞會令人不安，我目前正在自我隔離。在我們的國家仍可外出，但正如我在一個訪問中所言，政府認為國家沒有需要採取隔離措施，一切也在控制之中。」

對於當地足球成為熱門話題，希比說，「我反對任何形式的恐慌。至於是否去看足球比賽，在這裏每個人可以自行決定。」他還大派定心丸：「我們的球員不怕落場踢波，他們當中很多都是我的朋友。如何一旦威脅到他們的性命和群眾健康，我肯定比賽會停止。」

希比發文回應有關他表示白羅斯沒人關心新冠肺炎的報道：

盧卡申科：做運動能醫百病

盧卡申科本人周六在明斯克打冰上曲棍球，65歲的他向來熱愛這種冰上運動，他為一支業餘球隊上陣，當地冰球聯賽跟足球比賽一樣如常舉行。

賽後他被白羅斯電視台All-National TV問到怕不怕疫情擴散時，再爆「金句」：「寧願在自己腳下死去，也不要坐在輪椅偷生」盧卡申科更認為運動能醫百病，「我不明白。這兒根本就沒有病毒。這個冰球場是個雪櫃，是對健康最有利的東西。做運動，尤其是冰上運動，較任何抗病毒藥物更優秀，那是真的。」

白羅斯人口約950萬，根據世衛統計，當盧卡申科信誓旦旦打冰球不會有事的時候，當地錄得94宗確診個案，未有人死亡。不過周二（31日）白羅斯出現首宗確診死亡個案，染疫人數跳升至152宗。

不要忘記，2月19日當歐聯16強阿特蘭大對華倫西亞的首回合賽事在聖西路球場上演時，意大利一樣未有死亡個案，當然未及時煞停比賽，或許種下病毒社區爆發的禍根。無論如何，但願意大利身上的慘劇，不會在任何地方再出現，包括白羅斯在內。

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新冠肺炎確診運動員（按圖放大）