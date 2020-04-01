【新冠肺炎】全球球壇幾乎癱瘓　除白羅斯還有這世外國度聯賽如常

新冠肺炎疫情幾乎令全球球壇癱瘓，多國聯賽暫停或者延遲揭幕，現在還有哪個世外之地的聯賽如常舉行？在歐洲方面，有白羅斯，而在中美洲，則有尼加拉瓜。

自上月中起，愈來愈多聯賽宣布延期，在歐洲，土耳其及俄羅斯聯賽先後暫停，現時只餘白羅斯聯賽繼續。在中美洲，海地聯賽亦終於暫停，但尼加拉瓜甲組聯賽在空場之下，5場比賽在過去周末周日如期上演。

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在第10輪聯賽，古亞治梅開二度，領球隊贏波。（球會官網）

上場聯賽，28歲的墨西哥前鋒古亞治（Taufic Guarch）續為尼加拉瓜勁旅皇家艾斯迪利（Real Estelí FC）上陣，助球隊贏波取3分，現時12戰得26分，排名次席。在半個月前的第9輪聯賽，仍准許觀眾入場。

古亞治上周透露，得知聯賽繼續的時候，球會告訴球員，若果有人擔心疫情的話，可以留在家中，不用比賽，但古亞治表示尊重合約，一日聯賽未停，他都會為球隊披甲。

「沒有人感覺舒服，其他球隊很多球員都不想來作客。我們要尊重合約，但我們都要考慮自己的健康。球會主席告訴我們，如果我們選擇不踢的話，他會理解，只要作出決定後通知球會就沒有問題。不過，我選擇繼續訓練及比賽，我想尊重合約，這是我還在這裏的原因。」

古亞治（右）曾經是墨西哥的小國腳。（Getty Images）

古亞治曾經是墨西哥小國腳，在2011年代表U20國家隊出戰世青盃，助球隊贏得季軍。

儘管古亞治繼續為皇家艾斯迪利上陣，但心情忐忑不安，他上周說：「現在情況嚴重，我跟墨西哥的家人談過。在尼加拉瓜，你很少聽到新冠肺炎的消息，他們不想停止比賽，所以我們就只好專業地，繼續做我們喜歡的事。不過，那種對未來不可預料的惶恐一直存在。」

尼加拉瓜人口超過600萬，位於中美洲，在洪都拉斯及哥斯達黎加之間，洪都拉斯至今錄得139宗新冠肺炎個案，而哥斯達黎加更有314宗，但尼加拉瓜則只有4宗，其中1人死亡，而在古亞治上周接受訪問時，更只有兩宗個案。至於古亞治的家鄉墨西哥就有近千宗確診個案，20人死亡。

尼加拉瓜暫時只有4宗確診。（世衛網站截圖）

古亞治與隊友慶祝入球，當時已經閉門作賽。（球會官網）

古亞治表示聯賽會及球會這段時間密切關注每個球員的健康，「他們叫我們盡量減少與其他人接觸，我們亦一直定期接受檢查。」但古亞治還是希望足總暫停聯賽，「作為一個正常人，不只是球員身分，我希望暫停聯賽。」

尼加拉瓜甲組聯賽中有5名墨西哥外援，古亞治的隊友、同樣來自墨西哥的中場泰雲奴（Fabrizio Tavano）亦希望聯賽暫停，他說：「我們是拉丁美洲之中，唯一繼續進行的聯賽。」

尼加拉瓜甲組最近一周雙賽，當地時間今日會踢第13輪的比賽，皇家艾斯迪利將作客榜首馬拿瓜（Managua），上演重頭大戰。從一些足球網站的資料，這輪比賽尚未延期或取消。

皇家艾斯迪利現排尼加拉瓜甲組聯賽次名。（球會官網）

球迷近期與皇家艾斯迪利的吉祥物合照時，沒有人戴口罩。（球會Twitter）

確診新冠肺炎的足球員（按圖放大）：

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