【足球熱話】「細哨」朗拿甸奴獄中遇敵手　網式足球初嘗敗績

「細哨」朗拿甸奴終於遇上對手！ 英國《太陽報》引述當地傳媒消息，現被關押在巴拉圭監獄內的朗拿甸奴，在周日與囚友玩網式足球，他與監獄的工人拍檔，不敵殺人犯及劫匪的組合。

報道稱，40歲的細哨與初次見面的獄工拍檔，一起玩網式足球，對手是殺人犯Edgar Ramirez Otazu及劫匪Yoni David Mereles Martinez；在第二場比賽，細哨的組合落敗。

網式足球要用一個長方形的場地，中間隔着一個網，規則近似排球。

【細哨被捕入獄】朗拿甸奴與獄工合作，拍檔玩網式足球。（網上片段截圖）

【細哨被捕入獄】朗拿甸奴玩網式足球，據報第二場不敵殺人犯及劫匪的組合。（網上片段截圖）

朗拿甸奴玩網式足球片段：

朗拿甸奴的兩名對手來頭不簡單，兩人以前都做過警察，其中Edgar Ramirez Otazu今年36歲，服刑18年，他在2010年一個音樂嘉年華之中，槍殺一名男子，開槍打中對方頭部。劫匪Yoni David Mereles Martinez今年33歲，需要服刑10年。

朗拿甸奴的獄中生活：

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朗拿甸奴（Ronaldinho）與兄長涉嫌用假護照入境巴拉圭，遭扣押候審。受新冠肺炎疫情影響，聆訊延期，未知細哨要在監獄留到何時，他更加在3月21日於獄中度過自己的40歲生日。

上月中，有巴拉圭傳媒報道，朗拿甸奴獲准參加一場獄中的足球比賽，他單場中貢獻5球及6個助攻，以一己之力協助球隊以11：2擊敗對手，在獄中奪得特別的錦標。

朗拿甸奴在獄中過40歲生日：