【新冠肺炎】溫布頓網球賽決定取消　二戰後首次

撰文：張子傑
最後更新日期：
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延全球，導致各項體育運動停頓。全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club，AELTC）周三（4月1日）宣布，受到疫情影響，原定在6月29至7月12日舉行的溫布頓網球賽會取消，是二戰後首次無法舉行。
AELTC連日與相關持份者舉行會議後，最終決定取消今年的溫布頓賽事，並順延至2021年6月28日至7月11日舉行。除了溫網，男子ATP及女子WTA巡迴賽早已暫停至6月7日。
原本在溫網前的另一項大滿貫賽事、在5月24日至6月7日舉行法國網球公開賽，當局早前決定改為安排於9月美網之後的9月20日至10月4日上演。
It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.— Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020
The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt
根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至周三，英國共有29842宗確診個案，2352人不治，最少179人康復。
新冠肺炎確診運動員（按圖放大）
+36
+35
+34