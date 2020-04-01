【新冠肺炎】溫布頓網球賽決定取消　二戰後首次

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延全球，導致各項體育運動停頓。全英草地網球俱樂部（All England Lawn Tennis Club，AELTC）周三（4月1日）宣布，受到疫情影響，原定在6月29至7月12日舉行的溫布頓網球賽會取消，是二戰後首次無法舉行。

AELTC連日與相關持份者舉行會議後，最終決定取消今年的溫布頓賽事，並順延至2021年6月28日至7月11日舉行。除了溫網，男子ATP及女子WTA巡迴賽早已暫停至6月7日。

原本在溫網前的另一項大滿貫賽事、在5月24日至6月7日舉行法國網球公開賽，當局早前決定改為安排於9月美網之後的9月20日至10月4日上演。

It is with great regret that the AELTC has today decided that The Championships 2020 will be cancelled due to public health concerns linked to the coronavirus epidemic.



The 134th Championships will instead be staged from 28 June to 11 July 2021.https://t.co/c0QV2ymGAt — Wimbledon (@Wimbledon) April 1, 2020

根據美國約翰斯・霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，截至周三，英國共有29842宗確診個案，2352人不治，最少179人康復。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）