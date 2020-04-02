【新冠肺炎】歐洲足協宣布暫停歐聯及歐霸等賽事　直到另行通知

歐洲足協（UEFA）周三（4月1日）宣布，受到新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情影響，繼原定在夏天舉行的歐國盃延至明年舉行後，組織轄下的比賽包括歐聯、歐霸等賽事亦被迫無限期暫停，直到另行通知。

歐洲足協的聲明提到，受影響的賽事包括歐聯、歐霸、女子歐聯，以及原定在6月舉行的國際足球友誼賽和歐洲國家盃附加賽等都會全數暫停。而歐洲17歲以下錦標賽及女子19歲以下錦標賽則取消，不過作為世青盃及女子世少盃的男子U19及女子U17歐洲錦標賽就會另定新日子舉行。

All national team matches for men and women due to be played in June 2020 are postponed until further notice.



All other UEFA competition matches, including centralised international friendly matches, remain postponed until further notice.



Full statement: 👇 — UEFA (@UEFA) April 1, 2020

目前歐洲正受到新型肺炎疫情肆虐，足球賽事接近完全停頓，雖然各國聯賽希望等待疫情緩和及解除封城令後，完成餘下賽事，不過歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）早前表示，如果無法在6月30日前重開賽事，今個球季將難以完成。

而歐洲足協的55個屬會周三舉行視像會議，商討球壇面對的危機和在未來數周的可行方案等。路透社引述一名與會消息人士報道，由於各國都不肯定疫情何時緩和，他們唯一的共識是更多延長會減低優先完成賽季的可能。會上提到其中一個方案是在夏季以四角賽等小型賽事型式，完成歐洲球會賽事。

歐洲足協執行委員會亦決定容許球會有更多時間處理註冊新賽季的時間，以及暫停要求球會提供財政資料的要求。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）