【足球熱話】諾域治鐵衛百密一疏　被眼利網民識破到訪某成人網站

近日世界各地不斷推廣留在家中抗疫的訊息，在網上串流平台欣賞節目成為不少人消磨時間的良伴。英超諾域治後防添姆高路斯（Timm Klose）亦是其中之一。不過該名諾域治球員在社交平台推介節目時，卻不慎洩露「機密」，成為笑柄。

受新冠肺炎疫情影響，英超復賽無期，一眾英超球員只好聽從政府呼籲，留在家中對抗疫症。除了早前十分流行的不同挑戰外，在網上串流平台Netflix觀看節目亦是打發時間的良方之一。

效力諾域治的瑞士守衛添姆高路斯，原先希望在Instagram中發布限時動態，分享自己近日十分喜歡的節目，但網民卻將視線放在另一處。一眾眼利的網民發現，添姆高路斯的瀏覽器上出現兩個分頁，一個是他正在觀看的Netflix，另一個卻是著名的成人網站PornHub。

諾域治守衛添姆高路斯一次疏忽，他的限時動態被網民瘋傳。（資料圖片／Getty Images）

網民發現高路斯的瀏覽站另一分頁是成人網站。（Twitter截圖）

添姆高路斯的疏忽惹來熱議，網民們紛紛向該名瑞士守衛開玩笑，笑言「高路斯十分享受安在家中的日子」、「大家也知道高路斯近日在幹什麼」及「高路斯在足球以外亦保持忙碌」等。

有趣的是，即使連看成人網站，從添姆高路斯的「分享」可見，他到訪的de.pornhub.com/stayhome頁面，也是該成人網站為鼓勵大家留在家中抗疫而設，大字標明：「幫助大家減低感染率。Pornhub送上免費上級版，鼓勵全球各地人們留在家中隔離，減低冠狀病毒感染率！」並且是德文（de.）版本，相信是添姆高路斯的母語。

現年31歲的添姆高路斯，曾經效力德國的紐倫堡及禾夫斯堡，在2015年加盟諾域治，雖然球隊及後降班，但他選擇留隊，並陪伴球隊重返英超，不過今個球季因膝傷關係未曾披甲。

諾域治後衛添姆高路斯曾到訪的成人網站頁面。（網站截圖）

除了網上串流平台外，觀賞英超經典賽事亦是消磨時間的良方：

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高路斯在2015年起效力諾域治，但今季因傷未曾披甲上陣。（資料圖片／Getty Images）

新冠肺炎波及英格蘭球壇（按圖放大）