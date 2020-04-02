【英超】拉舒福特「出口術」邀辛祖加盟　「希望與他在曼聯合作」

效力多蒙特的英格蘭翼鋒查頓辛祖（Jadon Sancho），「回家」返回英超的傳聞不斷，盛傳曼聯及車路士等「Big 6」均有意羅致該名英格蘭國腳。曼聯前鋒拉舒福特早前在Instagram直播中大打開口牌，稱希望與辛祖一同在紅魔鬼合作。

剛滿20歲的英格蘭翼鋒查頓辛祖，在德甲的多蒙特有上佳的表現，不時傳出他將返回英格蘭球壇發展，成為英超「Big 6」的獵物之一。查頓辛祖身價不菲，市值估計達到1億歐元以上。

曼聯當然對該名年輕翼鋒十分有興趣，面對多支球隊的競爭下，曼聯主力拉舒福特（Marcus Rashford）在Instagram的問答直播中，表達他希望與辛祖一同披上曼聯球衣的意願。

查頓辛祖近兩季在多蒙特已證明自己的能力，連續兩季聯賽交出超過10個入球及助攻。（資料圖片／Getty Images）

拉舒福特希望辛祖成為國家隊及曼聯的隊友。（資料圖片／Getty Images）

查頓辛祖與拉舒福特在國家隊是隊友，「福仔」希望與辛祖「親上加親」。拉舒福特對該名國家隊隊友評價極高，「查頓辛祖絕對是個世界級的球員，他在場上具有創造力，對他的進步我替他十分高興，希望有機會與他可以在曼聯攜手作戰。」

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多蒙特欲賣查頓辛祖叫價1億鎊 曼聯車路士利物浦搶人

勝任兩翼的查頓辛祖，近兩季在多蒙特已經證明自己的實力，連續兩季在德甲錄得入球及助攻的「雙雙」數據，在今季25輪中已貢獻14球及16個助攻，絕對是多蒙特前線不可或缺的主力。

若果辛祖加盟曼聯成真，將夥拍拉舒福特﹑馬迪爾及格連活特組成鋒線，加上波基斯費南迪斯的傳送，這個組合使不少球迷十分期待。

若果查頓辛祖加盟曼聯，將與拉舒福特及馬迪爾組成前線三叉戟。（資料圖片／Getty Images）

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