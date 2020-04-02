【足球熱話】C朗拿度罕有失信　前基爾禾門將一次飛撲即時翻臉

「明明講好咗，但最後佢嬲豬唔畀我囉！」這句熟悉對白不是來自港女女友，竟然是因為葡萄牙球王C朗拿度引起。 意大利球隊基爾禾前門將蘇蘭天奴（Stefano Sorrentino）戰畢上個球季後，一度宣布退役，而該名老將在去季最後一次面對班霸祖雲達斯時，C朗拿度承諾與他交換球衣，不過劇情因蘇蘭天奴撲出C朗的12碼而180度改變。

現年41歲的蘇蘭天奴去季代表基爾禾最後一季出戰意甲，他當然希望在離開意甲賽場前「集郵」，所以他在鬥班霸祖雲達斯前，邀請C朗拿度賽後交換球衣，對方爽方一口答應。

祖雲達斯在下半場早段得到一次12碼機會，C朗拿度操刀卻被蘇蘭天奴撲出，但球隊依然以3球擊敗基爾禾。

蘇蘭天奴早前接受意大利《天空體育》訪問時，表示在該仗結果未能成功與C朗交換球衣，「C朗拿度答應與我交換球衣，但他在12碼宴客後十分憤怒，因為這是C朗登陸意大利後首次射失。我和C朗在球員通道相遇，雖然我們互相握手，但他一直面露不悅，而他亦沒有將球衣交給我。」最終蘇蘭天奴與C朗的靚仔隊友保羅戴巴拿成功交換球衣。

蘇蘭天奴上季最後一季在意甲賽事中亮相。（資料圖片／Getty Images）

C朗拿度突然小器，全因這一球（按圖進入）

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蘇蘭天奴上季效力意甲的基爾禾，他在戰畢上季後轉為自由身，在未有班落的情況下，今年一月宣布退出職業足球。不過蘇蘭天奴在數天後宣布加盟由他父親執教的意大利第8級別球隊，並以前鋒身份復出。

不過在疫情面前，這些往事甚至足球已變得不再重要。C朗拿度跟大家一樣乖乖留在家中抗疫，他完成家居訓練後，再次在個人Instagram上載一張沒有穿上衣的照片，大騷健美身段。

蘇蘭天奴與C朗拿度賽前承諾交換球衣，可惜最後亦不了了之。（資料圖片／Getty Images）

C朗拿度再度在Instagram中騷肌肉。（C朗Instagram截圖）

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