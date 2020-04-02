【足球熱話】土耳其鋼門羅士圖列巴命懸一線　皮膚變灰口不能言　

帶領土耳其在2002年世界盃勇奪季軍的功臣之一、前巴塞隆拿門將羅士圖列巴（Rustu Recber）患上新冠肺炎後送院，一度傳出病危消息，他的妻子Isil詳細交代丈夫病況時稱，羅士圖列巴頭髮變成灰白色而且口不能言，情況令人憂慮。

羅士圖列巴的妻子Isil接受土耳其傳媒《Fanatik》訪問時稱，「最初的72小時真的非常危急。羅士圖已經發燒數天，然後出現從未見過的奇怪病徵。他全身乏力，十分疲倦，失去胃口……」

「不止這樣，他的皮膚和嘴唇開始變成灰色，呼吸很快甚至難以呼吸，加上沒完沒了的咳嗽。他不能說話，而且心跳也不正常。」

丈夫的病況令Isil焦急如焚，「過去72小時真的非常難熬，我希望現在開始情況會變得較好。」她對所有支持他們的人致謝。

一代鋼門羅士圖列巴（按圖欣賞）

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羅士圖列巴妻子在Instagram發文，公布丈夫病危消息。（Instagram@Isil Recber）

新冠肺炎疫情在全球大爆發，至今累積超過93萬人受感染，造成最少4.7萬人死亡。當中以美國、意大利、西班牙、德國以及病毒最初爆發的中國最為嚴重。包括羅士圖列巴在內，土耳其至今共有超過1.5萬人確診，277人死亡。

丈夫正為生命而奮鬥，猶幸及時送院，Isil認為，「及早檢查非常重要。這款病毒並不會留在鼻子或喉嚨，它很快便會移動和留在肺部，大量繁殖，引發肺炎。」

羅士圖列巴與美女妻子Isil（按圖放大）

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全球新冠肺炎疫情嚴重，土耳其確診和死亡人數也陸續增加。（路透社）

【足球】土耳其一代鋼門羅士圖列巴確診 妻子：正處危險期

現年46歲的羅士圖列巴，120次代表土耳其國家隊，最為人印象深刻的是2002日韓世界盃表現神勇，跟哈根蘇古和安利等名將，帶領土耳其過完一關又一關，最終得到季軍。

他的職業生涯主要在國內班霸費倫巴治度過，先後兩度效力共371次上陣。2003年曾加盟西班牙豪門巴塞隆拿，可惜三個球季以後備居多，上陣機會甚少。2007年回國轉投比錫達斯，2012年戰至38歲「高齡」宣布掛靴。

新冠肺炎確診運動員（按圖細看）