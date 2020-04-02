【德甲】謝路美保定為見至愛違令出城　拜仁慕尼黑罰款捐醫院

新型冠狀病毒肺炎COVID-19肆虐全球，多國衛生組織都呼籲國民留守家中，減少感染風險。 拜仁慕尼黑後衛謝路美保定（Jerome Boateng），在沒有球會許可下，離開慕尼黑探望生病的兒子。 雖然被球會罰20000歐元，但保定表示知道自己有錯，都只是愛兒心切所致。

拜仁慕尼黑發聲明，證實陣中後衛保定因為違反「留守家中」的指引，以罰款處分，但就未有透露罰款額。拜仁聲明稱：「保定違反球會推出的指引，離開住所太遠。指引定明拜仁慕尼黑球員在這段時間，須緊守政府的出門限制及衛生部門的建議。」

保定違反球會指引被罰。（Getty Images）

保定愛兒心切，甘心被罰。（Getty Images）

犯錯只因愛兒心切

31歲的保定接受德國《圖片報》訪問，被問到被罰一事時說：「我承認沒有通知球會是我的錯，但那時候我心只有兒子。他身體狀況不佳。只要兒子想見爸爸，無論什麼時候我都一定會去見他。」保定又指為了兒子甘願受罰，又說：「我想見在這種情況選擇不出門見自己4歲兒子的父親，我認為這才是真正的悲哀。」

拜仁要求球員緊守政府的限制及防疫指引。（Getty Images）

外國傳媒指，保定走到萊比錫探望兒子Jermar，回程時因為突然落雹，車子失控撞向路壆，幸好沒有大礙。報告亦指出保定當時沒有超速，一切純屬意外。拜仁會將保定的罰款捐到慕尼黑市內的醫院。保定為3名小孩的父親，女友為他誕下孖女Soley、Lamia及兒子Jermar。

慈父保定（按圖放大）