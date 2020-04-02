【英超】眾球星與家人共聚天倫　孤獨的孫興慜回國先隔離後服兵役

新冠肺炎肆虐全球，各大球星紛紛留在家中抗疫，不少拍片分享家中訓練情況或趣事。熱刺球星孫興慜也有「回家」，不過是回到他位於韓國的老家。 正當大家在家抗疫共聚天倫，老孫卻即將一個人孤獨地步入軍營。

韓國政府規定，男性公民必須在28歲前服兵役，為期21個月，但運動員若能夠在奧運會贏得獎牌或者在亞運會贏得金牌的話，可獲豁免。

近兩年的兵役一直都是不少韓國外流運動員的「惡夢」，他們不願意在運動員生涯的高峰時當兵，也是人之常情。曾經這問題也困擾着在歐洲馳騁多年的孫興慜。他一直希望免除兵役，好讓他能夠在頂級聯賽延續職業生涯，但總是天意弄人，他去參賽時，韓國成績不濟，而當他沒參賽時，韓國卻「穿金戴銅」。

孫興慜在2018年特意回歸國家隊，領軍出戰雅加達亞運。（資料圖片／李澤彤攝）

孫興慜18歲那年為國參加2011年亞洲盃，最後得銅牌，無法奪冠，未能特別申請免除兵役。2012年，孫興慜拒絕參與倫敦奧運，因為他希望在夏天準備充足，為漢堡出戰德甲。當時他說：「為韓國參加奧運具特別意義，但我想加快適應漢堡的步伐，所以我想花更多時間在球會訓練上。」結果韓國男足贏得奧運銅牌，奇誠庸、具滋哲等韓國兵獲免除兵役。

2014年世界盃，孫興慜雖表現獲好評，然而韓國分組賽1和2負，包尾出局。韓國足總邀請孫興慜同年參加仁川亞運，當年孫興慜效力的利華古遜拒絕放人，最終韓國贏得金牌，那批球員免除兵役。在2015年亞洲盃，孫興慜有參賽，韓國無緣冠軍，在決賽以1：2不敵澳洲。

2018年夏天，貴為熱刺主力球星的孫興慜已經26歲了，雅加達亞運是令他免除兵役的「最後機會」。結果在他領軍下，韓國有驚無險地拿下金牌，他終於得償所願免除兵役的枷鎖。

孫興慜順利在亞運會奪金，取得兵役的豁免權。（資料圖片／李澤彤攝）

不過「孫興慜服兵役」的故事，並未因為一面亞運金牌未終結。根據韓國傳媒《OSEN》報道，韓國運動員在大型運動會取得佳績，只可以免除長期的軍隊服役，但仍需要執行為期4周的軍事訓練。

孫興慜在2月中鬥阿士東維拉的聯賽中手臂骨折受傷，康復進度良好，近日已開始恢復操練，不料卻遇上英超因新冠肺炎疫情而停擺，或許這個空檔正是完成4周兵役的最佳時機。

有未經證實的消息指出，孫興慜早前已向球隊以私人理由請假，並在上月29日返回韓國。《OSEN》推斷孫興慜回韓國完成兩周隔離後，預計在4月中開始服役。雖然現時不知道英超能否在5月如期重開，但孫興慜在手術後狀態仍未恢復，即使聯賽重開也未必可立即披甲，因此該名韓國球星希望把握這個檔期完成兵役似乎合情合理。

孫興慜復操了！（按圖放大）

孫興慜在2月中的聯賽對維拉一仗中，不慎受傷手骨骨折，大有機會提早收咧。（資料圖片／Getty Images）

經典英超賽事重溫（按圖放大）