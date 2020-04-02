【足球】5大聯賽球員排名　C朗美斯走下坡？　數字代表一切的問題

美斯、C朗二人雖然都年過30，但表現依然出色，於歐洲足壇仍是最強二人。 不過，足球研究機構CIES Football Observatory最近公布新一輪5大聯賽球員表現排行，美斯、C朗拿度竟然都不入前20，美斯更跌出Top 50。

CIES Football Observatory利用足球數據庫OptaPro，將5大聯賽球員比賽各項數據歸納為一個數字。為了作出相對準確的評估，CIES只會列出有一定出場次數的球員，並分開過去6個月、過去3個月及過去一周3個排行榜。由於中國武漢爆發的新冠肺炎使歐洲各大聯賽都陷於停擺，故今次排名沒有「過去一周」。

C朗拿度於過去3個月的表現只排27位。（Getty Images）

根據過去3個月的表現，前10球員有多蒙特年青球星積頓辛祖、拜仁慕尼黑中堅謝路美保定等人耳熟能詳的球員。不過，美斯及C朗二人不在三甲，前10亦沒有蹤影，到第27位終於見到C朗，但一直數下去，要在第56位才找到美斯的名字。

5大聯賽球員表現排行榜Top 10（過去3個月、按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

美斯Top 50不入。（Getty Images）

+ 6 + 5 + 4

一個數字歸納球員表現的問題

這個數字是否如實反影球員表現？這個排名是否顯示C朗、美斯已經「回塘」？筆者對此有保留。

若每個球員的表現可以用一個數字作算，那麼球探的工作亦會輕鬆的多。這個排行榜可看得出現今足球更注重數據的一個問題，就是忽視了某些球員可以全場大部分時間變成「失蹤人口」，但卻在關鍵時刻為球隊取得致勝入球，或是護空門助球隊保住重要的勝果。

美斯、C朗就是這樣的球員，而且二人表現不佳或「失蹤」的日子不多，才是這兩個球王級球員最恐怖之處。

5大聯賽球員表現排行榜Top 10（過去半年、按圖放大）