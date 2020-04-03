【新冠肺炎】比利時甲組聯賽勢腰斬　布魯日領先15分將成為冠軍

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）影響，歐洲的主要聯賽仍然未有確實的復賽日期，而比利時甲組聯賽大有機會成為首個腰斬的聯賽，現時在榜首有15分領先優勢的布魯日將會成為今季冠軍。

新冠肺炎疫情在歐洲大陸仍然嚴重，不同聯賽因此而再度押後復賽日期。比利時甲組聯賽在周四（2日）於官方網站中發聲明，經過董事會成員進行視像會議後，為保障球員及所有持份者的健康著想，董事會建議腰斬今個球季，並等待本月15日的大會中作官方決定。

比甲董事會認為聯賽難以在6月30日前恢復正常，即使閉門作賽亦同樣有傳播的風險，以球員的健康作注碼是不能接受，所以董事會一致同意腰斬賽季。另外，董事會已成立工作小組，處理腰斬賽季後衍生的問題，包括歐洲賽資格及升﹑降級等問題。

比甲官方網站表示現時成績將成今季的最終排名。（比甲官方網站截圖）

確診患上新冠肺炎的球圈人士（按圖放大）

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比甲合共16支球隊在聯賽戰雙循環賽事，原先賽制是在30輪聯賽完成後，舉行附加賽決定聯賽冠軍﹑歐洲賽資格及升﹑降級資格。比甲在停賽前已完成29輪賽事，布魯日以15分大幅拋離次席的真特，若果比甲正式腰斬的話，布魯日將會相隔一個球季重奪冠軍，同時鎖定來季的歐聯分組賽席位。

若果比甲正式腰斬的話，以15分領先次席的布魯日將奪冠及直接打入來季歐聯的分組賽。（資料圖片／Getty Images）

一方面，比利時聯賽大有可能完季；另一方面，歐洲足協向各地足總發信，希望他們三思而後行，不要草率終止球季，保持所有球隊都可公平地爭奪歐洲賽席位，並要求各國聯賽交出7月或8月的復賽計劃。

比甲董事會經過會議後，一致通過腰斬球季的決定。（資料圖片／Getty Images）

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