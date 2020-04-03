【英超】外界預料將再度押後復賽日　傳有球會建議：移師中國完季

如果英超不在英格蘭進行的話，是否應該改名呢？ 英超早前決定最快在4月30日後恢復賽事，但新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的疫情仍未受控，英超大有機會再度押後。 根據外媒的消息，其中一支英超球隊為完成球季，提出一個意想不到的建議。

全數英超球會將在當地時間周五（3日）進行視像會議，討論有關英超的復賽事宜，但英國疫情依然嚴重，為復賽增添不少變數，外界預料英超將再度押後復賽期。

英超的轉播費用高昂，對全英超20支球隊的收入亦會大受影響，一旦未能完成餘下的92場賽事的話，據英國傳媒《每日郵報》報道指，英超或需要向各地電視台償還7.62億英鎊（約73.1億港元）的轉播費，所以各支球隊亦希望球季可以完成。

據報有英超球會建議餘下聯賽移師中國舉行。（資料圖片／Getty Images）

英超經典賽事重溫（按圖放大）

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若果英超賽季再度延期，各支球隊除了等待亦別無他法，但有球隊卻有意提出別開生面的方法。根據《Athletic》的消息指，其中一支球隊將在今日的會議中，提出將餘下的英超賽事在聲稱疫情受控的中國舉行，避免損失鉅額的轉播費，而早前有澳洲傳媒指澳職（A League）可在中國舉行。

不過，相信這個瘋狂的提議將不會被其他英超球會接納，其中一間球會的行政總裁向《Athletic》透露，移師中國作賽的建議並不合理，若果成事的話，後果將不堪設想。另一英超球會高層則表示，此舉十分浪費資源。

英超若果未能完成聯賽，據悉將損失超過近7.6億英鎊，對各支球隊的財政有甚大影響。（資料圖片／Getty Images）

英超亞洲挑戰盃曾經兩度於中國上演。（資料圖片／Getty Images）

英超球會疫境見真情（按圖放大）