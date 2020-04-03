【杭州亞運】吉祥物天團「江南憶」面世　面孔與名字似曾相識

2022年亞運會將在中國杭州舉行，主辦單位今早在網上發布吉祥物，「三人組合」名為「江南憶」。 三隻吉祥物以杭州三大世界遺產為名，組委解釋三隻吉祥物的設計理念源自傳統特色與數碼時代，造型的確「潮潮哋」，但樣貌又有點面善。

杭州亞運組委因應新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情，今早在互聯網正式公開吉祥物的影片。三隻吉祥物是機械人，主持稱之「智能小伙伴」，載歌載舞，歌聲相當震撼。叠字起名大抵增添萌度，可以加一份親切，三位仁兄分別叫「宸宸」、「琮琮」和「蓮蓮」。

杭州亞運吉祥物，造型相當「Cyber」。（杭州亞運官網）

三隻「杭州人」分別代表杭州的世界遺產。據官方介紹，淺藍色頭上有三「舊」水的宸宸，代表京杭大運河及標誌建築「拱宸橋」。宸宸來自大運河，游向錢塘江游向世界，「機智勇敢、聰慧靈動、積極進取，展現了海納百川的時代精神，架起了亞洲和世界人民的心靈之橋」。

黃色的琮琮代表良渚古城裏出土的代表文物玉琮，介紹稱具有「精美絕倫紋飾」、「散發着永恒的魅力」。琮琮源自大地，象徵豐收，頭上裝飾似是龍頭，頭頂又像有個小小的埃及法老王在頭頂，據解釋是取材自良渚文化的標誌「饕餮紋」，寓意「不畏艱險，超越自我」。

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至於綠色的蓮蓮，頭頂有蓋且頂住「一粒的」，並非取材自茶壺，而是西湖。官方介紹他代表西湖，名字源於湖中蓮葉，頭上實為「蓮葉頭飾」，以「三潭印月為頂」，頂部白線並非蜘蛛網，而是互聯網。官方介紹蓮蓮純潔善良，活潑可愛，且耳熟能詳的一組詞語：「傳遞着共建人類命運共同體的期許。」

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杭州亞運組委在去年4月公開招募吉祥物設計，共收到4633份設計，中國美術學院教師張文、楊毅弘的設計獲選。而評審委員會主席韓美林，有份設計2008年北京奧運吉祥物「福娃」，五隻福娃都以叠字起名。

重溫當年福娃風采（點圖放大）

京奧吉祥物福娃當年一出，引起頗大迴響。（Getty Images）