【行山】解放軍直升機失事現場探險　連番犯錯行冤枉路︳01山記

解放軍直升機在大霧中懷疑撞中電塔，在大欖郊野公園失事，究竟失事地點在什麼地方？近兩日立法會議員朱凱廸及一些記者都上過去一個懷疑位置，但沒有對外公開路線及GPS，周五《01體育》記者以普通行山人士身份，沒有問過行家，只是綜合新聞報道資訊，帶上地圖及指南針，一探究竟。

這次的目的地不明，路線也不明，出發前當然要做功課，首先參考朱凱廸的發現，他在周四早上率先找到疑似直升機失事地點，在社交網站表示：「解放軍由水盞田村對上的引水道開始上山，到與甲龍林徑交界處再闢路到墜機現場。」

信各家傳媒報道從雷公田起步

周四中午，《蘋果日報》記者在直播中透露，由雷公田行了1小時到懷疑直升機失事現場，還聽到他講電話時說，叫人從雷公田來。周四晚上，《有線電視》新聞指，記者由雷公田行了兩小時到懷疑失事現場。翻查其他傳媒報道，雷公田及甲龍林徑也是時常見到的地名。

由雷公田起步，發現農場鮮奶有限公司已經受疫情影響暫停營業。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

沿馬路行入雷公田，不時有車輛經過。其實這個位置已經看到受損電塔，但我們出發時沒有為意，事後大為後悔。（顏銘輝攝）

+ 3 + 2

在僅有的資料下，我決定由雷公田起步，先到甲龍林徑的起點視察，同行有兩名友人，其中一人擁有山藝教練資格。這次行山可以稱得上歷險或探險，所以人腳一定要精銳，體能以外，還要有方向感。

連番犯錯耽誤時間

甲龍林徑在雷公田的起點，剛好有條引水道，我們誤解了朱凱廸的話，以為解放軍就在這裏開路上山，所以耽誤了很多時間。這是我們第一個犯錯，而第二個犯錯則是將重心放在甲龍林徑之上。

在起點沒有發現，我們行上甲龍林徑。損毀的電塔在甲龍林徑的西面，所以我們一邊行上山，一邊留意主徑右邊有沒有新開闢的支路。這是我們犯下的第三個錯，只留意新徑，排除舊徑。

甲龍林徑，令我們耽誤了很多時間！（顏銘輝攝）

+ 4 + 3 + 2

在甲龍林徑上，我們常常抬頭找電塔。（顏銘輝攝）

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在甲龍林徑上看到這個完好的電塔，不是我們的目標。（顏銘輝攝）

在甲龍林徑最近電塔路線的位置，我們找了很耐，完全不見有明顯路口，就算有路口，也是那種很久沒有人行的路。是進或退？這是犯下的第四個錯，我們決定繼續上行，希望在高處的開揚位置確定損毀電塔的位置。途中，我們還遇到兩名漁護署的職員，他們正落去雷公田，好像也想找尋直升機失事的位置。

行到高處仍未見受損電塔

我們沿甲龍林徑爬升至超過400米高的地方，仍未見電塔，再行小路登上一個高503米的小山崗。然而，那個山崗頂是個密林，根本看不透外面的風景，行了兩小時，我們一無所獲，這次不得不退，沿甲龍林徑回到雷公田。

這個時候，我們行了7.5公里路，花了3小時，來回了一次甲龍林徑，完全沒有收穫。我影了多個電塔，但都不是受損的那個，而且我們沿路下來再審視各個路口，也不像有解放軍開路。在雷公田，我們都靜下來，這次探險之旅陷入瓶頸。

來回行了一次甲龍林徑都沒有發現：

我們做錯決定，行上個503米高的山崗，但上面是密林，看不到電塔。（顏銘輝攝）

回到雷公田後，沿引水道旁的馬路走，往牛徑方向行，看看有沒有發現。（顏銘輝攝）

這時候，我發現《蘋果日報》推送了一篇報道，講他們的記者由牛徑上山，遇上解放軍下山。我們彷彿在茫茫大海中找到方向，目標是牛徑。不過，由牛徑村上引水道路的位置，離甲龍林徑很遠。那時，甲龍林徑仍是我們偏執地相信的一個線索，但後來得知，這個線索說不上全錯，其實也不太準確。

堅持排除舊徑 繼續行冤枉路

我們就沿引水道旁的馬路往牛徑方向走，沿途留意左邊的山坡上，有沒有解放軍開路的痕跡。行到鄰近牛徑村路口，右邊有村路從牛徑上來山腰的引水道馬路，那兒有個亭，而馬路的另一邊的確有個路口往上山方向。我們此時仍堅持第三個錯誤，排除舊徑，而這個上山路口已經有一段歷史，絕不是解放軍在幾日前開出來。

途中見到很多山路路口，包括這個往「新地」的路口，都令我們猶疑了一會。（顏銘輝攝）

行到清潭水塘，我們都有點打定輸數，但終於發現受損電塔，扭轉形勢。（顏銘輝攝）

行至清潭水塘現曙光

故此，我們沿引水道旁的馬路繼續往西行，行到清潭水塘的水壩。就在水壩頭，我們終於第一次見到那個受損的電塔。那電塔的位置在我們東南方，參考附近的山形地勢，我們終於在地圖上鎖定到目標電塔的大概位置，並從地圖上的山路估計，剛才在牛徑路口見到的上山路，有機會通到過去電塔。

這個時候，我們在一而再犯錯兼訂立了多個錯誤的假設下，已經花4小時，行過11公里幾乎一無所得的冤枉路。基本上，我們將希望放在那個鄰近牛徑村的路口，如果不是那條路上去的話，我們只好完結今次的旅程。

（上篇完結，下篇待續）

下篇山記：學《法證先鋒》尋直升機失事位置 附近多簡體字包裝垃圾

從清潭水塘看到受損的電塔，我們根據山形地勢，在地圖上確認它的位置。（顏銘輝攝）

最後，皇天不負有心，行到去那個疑似駐港解放軍直升機失事的位置，詳情可見下篇。（顏銘輝攝）

建議放入背囊的行山裝備：