學《法證先鋒》尋直升機失事位置　附近多簡體字包裝垃圾︳01山記

上回講到，《01體育》記者以行山人士身份，在缺少路線及坐標下，探尋疑似駐港解放軍直升機失事的現場，但沿途犯下4個錯誤，固執相信甲龍林徑，排除舊徑路口，結果花了4小時行錯11公里路。幸好，我們在清潭水塘確認到受損電塔的位置，決定走回在鄰近牛徑的路口，覓路上山。

上篇連結：記者靠各傳媒報道的資訊上山找失事地點 連番犯錯行冤枉路

那個就在馬路旁的路口不是新的，地圖已有，絕不是解放軍幾日前開出來的，我們最初都有懷疑。不過，我們《法證先鋒》上身，發現路面是濕泥，泥路上有多個新鮮的鞋印，似乎最近有多人經過，故推斷這是記者及解放軍的鞋印。

行錯11公里路後終於找對了

果然，行了一會兒，就見到幾個人下山，他們拿住專業的攝錄器材，相信是記者。這一刻，我們才覺得轉運了，兜兜轉轉行錯那麼多地方，終於行對了方向。

這條路在地圖上都有顯示，路面全是濕泥，上面有很多鞋印。（顏銘輝攝）

《01山記》是記者上山採訪後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

路旁有些切口整齊的塌樹，相信是這幾天被鋸斷的。（顏銘輝攝）

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學《法證先鋒》找線索

我們繼續《法證先鋒》上身，沿路發現了一些簡體字的食物及飲品包裝，其中一個嘉頓蛋糕的包裝用上簡體字，而且製造日期是3月28日，估計有內地人在3月28日之後行過這條路；同時，我們還拾到壓縮乾糧的包裝，試問普通行人士怎會食！答案很可能是解放軍。

之後，這條原本在地圖上斷尾的行山徑，突然轉向，由向東變為向東南，橫過溪谷，上攀另一邊山坡，往電塔方向。見到愈來愈多證據，我們可以肯定，正在踏足解放軍幾日前開出來的山徑。解放軍這條新開的路，開得幾好，都算寬闊，路邊兩旁有很多最近被斬下來的樹木。

路雖寬闊，不代表好行，尤其近日潮濕，令到路面滿佈濕泥，加上上斜十分陡峭，難度甚高。途中，我們經過一座沒有受損的電塔之下，繼續上斜，直至接上一條大約在300米高的荒廢山徑。

拾到一個在3月底製造的嘉頓蛋糕，上面的是簡體字。（顏銘輝攝）

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沿解放軍開出的山路，行到一個電塔下。（顏銘輝攝）

這段路在地圖上沒有顯示，雖然路闊，但路斜又多濕泥，很難行的。（顏銘輝攝）

斜坡極難行 現場充斥汽油味

由於朱凱廸及多個報道都指，失事現場在架空電纜下，所以我們沿山徑走一會，行至與架空電纜的相交位置，發現那兒山坡有很闊的山路，有位人兄正在下山。這位看來像是軍事迷的人兄表示上面就是解放軍直升機失事的地方。由馬路的路口，行到這裏大約用了50分鐘。

然而，這道斜度又斜又滑，極之難行，那位人兄下山時戰戰競競，我們上去亦要手腳並用。現場是個山咀的位置，有一塊滿佈殘枝落葉的空地。雖然所有直升機零件已被清走，但濃郁到有點令人反胃的汽油味，一直告訴來者，這裏曾經有意外發生。

有位人兄從疑似直升機失事位置下來。（顏銘輝攝）

現場有大量飲完的膠水樽。（顏銘輝攝）

附近有大量簡體字的食物包裝：

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疑似失事地點離甲龍林徑一段距離

此外，現場還見到一條電纜，而透過樹叢，還見到不遠方受損的電塔。雖然不見直升機零件，但現場有大量空的膠樽。離開直升機失事地點，經過那道極之難行的斜坡，回到荒廢山徑。我們發現，那兒留有大量印有簡體字的食物包裝紙，例如壓縮乾糧、水樽、嘉頓蛋糕及大量旺旺。

這時候，我們要決定回程，好不好原路折返，走回解放軍開的路？最後，我們不走回頭路，決定沿荒徑前進，一來地圖上有此徑，二來荒徑的盡頭就能夠接回甲龍林徑。在上一篇，我提過甲龍林徑這個線索不是全對，也不是全錯，就是這個原因。這條荒徑不是甲龍林徑，但可通往甲龍林徑。

隔住樹藤，見到受損的電塔。（顏銘輝攝）

此荒徑極多塌樹

可是，這條在地圖上以虛線顯示的荒徑，非常崎嶇，由於沒有人打理，塌樹處處，有時可大步跨過，有時要低頭鑽過，有時攀爬往上或下一點，才避得開，難度十足，有些塌樹更加長滿刺。

我們開始後悔，早知行解放軍開出的山路！同時，我們也明白了解放軍不行此路，而是自行開出新徑的原因，因為這條荒徑實在迂迴兼路程長。事已至此，只能硬着頭皮行，結果行了50分鐘，才出到甲龍林徑，最後到雷公田落山。這次疑似直升機失事現場探險之旅，在前半段行錯路之下，全程花了接近7小時，行了16公里的山路。

沿荒徑走回甲龍林徑，沿路塌樹處處，十分難行。（顏銘輝攝）

得出經驗：切勿胡亂前往探險

這次行山歷險之旅絕對是不是普通行山遠足，非常高難度，行到人精神疲倦。因為由頭到尾，我們的精神都不斷花在找路及定位之上，地圖不離手，閱讀山形地勢，用上扶手法、攔截地徵等技巧；行過解放軍開出的新路時，由於地圖沒有顯示，我們要根據地徵推測方向，估計目的地。

最後都要說句，就算識路，要行到懷疑直升機失事位置的路都極度崎嶇艱險，只適宜有豐富經驗的行山人士，請勿胡亂嘗試。

建議放入背囊的行山裝備：