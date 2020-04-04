【東京奧運】男足適齡界線改為24歲　兩球員捧完世界盃爭金牌

東京奧運2020因新型冠狀病毒肺炎COVID-19肆虐全球，宣布延期一年。運動員參賽資格如何處理，成為主要問題之一。 男子足球項目限制23歲以下球員為適齡球員，如今奧運延期，亦不會令部分人變成超齡球員。國際奧委會（IOC）及國際足協（FIFA）初步同意，東奧適齡球員出生日限制不變，代表來年東奧男足將以U24球員為主。

根據東奧男足賽例，除了3名超齡球員，其餘球員必須在1997年1月1日或以後出生。不過，東奧於上月底宣布考慮環球疫情，開幕日從本年7月24日，改期至來年7月23日。如不改例，現年23歲球員，如曼城的巴西前鋒加比爾捷西斯，來年參賽便要佔用超齡球員名額。

奧耶沙巴爾97年4月生，不會因奧運延期而變成超齡球員。（Getty Images）

IOC屬意維持現時適齡球員的出生日限制，故此來年一些達到24歲的球員，仍屬適齡球員。日媒《日刊體育》指有關文件已送達國際競賽聯盟及各國奧委會，IOC亦已跟FIFA商討協議，將於未來數星期公布。英媒《衛報》指FIFA初步同意方案。

柏奧托利斯在97年1月16日出生，剛好達標參加奧運。（twitter）

東奧足球項目變成U24，增加了球員選人的空間。以西班牙為例，已入選大國腳的維拉利爾中堅柏奧托利斯（Pau TORRES），及本季在皇家蘇斯達大放異彩的奧耶沙巴爾（Mikel OYARZABAL）均屬1997年生球員。又以法國為例，效力巴塞隆拿的奧士文尼丹比利，亦不會因東奧延期而變成超齡。

改例之後，這些適齡球員曾出戰俄羅斯世界盃（按圖放大）

+ 2

東奧足球16支參賽隊伍： 主辦國：日本 亞洲：韓國、沙特阿拉伯、澳洲 大洋洲：新西蘭 非洲：埃及、科特迪瓦、南非 歐洲：法國、德國、西班牙、羅馬尼亞 南美洲：阿根廷、巴西 中、北美洲：未定（賽事因新冠肺炎疫情延期）

香港隊已有30個東奧資格（點圖放大）