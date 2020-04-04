尼馬低調行善捐款不留名　辦公室回應耐人尋味

「署名用無名氏好定有心人好？」 一場新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情橫掃全球，各地足球賽事近乎全停。球星留在家中自我隔離之餘，踴躍捐輸幫助大眾。 巴黎聖日耳門的巴西國腳尼馬，據報向慈善機構捐助大筆金錢，卻沒有表明身分。

尼馬在法甲暫停後，返回巴西里約熱內盧附近的寓所自我隔離，並且效法隊友麥巴比捐款。巴西電視台SBT報道，尼馬捐出500萬雷亞爾（724萬港元），一部分捐予聯合國兒童基金會（UNICEF），另一部分則捐給巴西電視主持人赫克（Luciano Huck）成立的慈善基金，幫助里約市內受新冠肺炎威脅的貧苦大眾。尼馬與赫克份屬好友，對方有可能參選2022年總統大選。

尼馬協助巴黎聖日耳門晉級歐聯八強，亦是法甲停賽前最後一仗賽事。（Getty Images）

報道指尼馬以匿名身分捐款，傳媒向尼馬的辦公室求證，得到耐人尋味的回應：「我哋從來唔講捐款或者銀碼嘅！」

尼馬發布自己在沙灘排球場練習的相片。（neymarjr.com圖片）

尼馬前天（2日）亦在個人官網發文稱，一直留意疫情發展，提醒大家要守護家人，相信可以克服如此艱難時刻。相片則顯示他在沙灘排球場練習。

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