【足球熱話】C朗拿度未受減薪影響　勢成球壇史上吸金王

C朗拿度無庸置疑是當代的球王，他的「吸金」能力亦是世界上數一數二，權威財經傳媒《福布斯》預計，C朗拿度將不受祖雲達斯減薪的影響，生涯總收入有望突破10億美元（約78億港元），成為足球史上第一人。

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在世界各地肆虐，歐洲球壇同樣大受影響，不少球員亦要減薪與球隊共度時艱，當中包括意甲班霸祖雲達斯，「斑馬兵團」主帥沙利及眾將同意接受4個月的減薪，可以為球隊省掉近一億美元。祖雲達斯的主將C朗拿度當然受到減薪影響， C朗拿度收入將減少約424萬美元。

C朗拿度與球隊共度難關，據報4個月內減薪3成。（資料圖片／Getty Images）

C朗拿度的薪酬僅次於美斯及尼馬，但他加上強大的「吸金」能力，使他的總收入遠遠拋離二人。《福布斯》推斷C朗拿度在今年後生涯總收入將突破10億美元，C朗去年的薪酬加上其他贊助，合共收入約1.09億美元。

《福布斯》指今年雖然C朗拿度被減薪三成，但預計仍獲4600萬美元，加上他近9100萬美元贊助費，今年更獲1.37億美元，有望繼老虎活士及拳手梅韋達（Floyd Mayweather）後，體壇第三名在退役前總收入已突破10億美元的運動員，亦是足球史上第一人。

體壇收入超過10億美元運動員：

C朗近年不同的廣告收入來源（按圖放入）

C朗拿度的「練大隻」秘訣（按圖放大）