【英超】雲迪積克以視像送暖　為利物浦球迷送窩心禮物

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「你永不會獨行（You'll never walk alone）」是利物浦的格言，尤其如今疫症肆虐，「紅軍」發揮這種精神，與大家同行。

利物浦的後防中流砥柱雲迪積克透過視像會議驚喜現身，鼓勵其中一名利物浦球迷，支持他勇敢追逐自己的夢想。

除在場上爭取佳績，紅軍也致力發展慈善事業，成立利物浦基金會（LFC Foundation），以「團結就是力量（Unity is Strength）」為格言，與「YNWA」精神不謀而合。

關注精神健康是利物浦基金會的重心，球迷派斯（Ben Price）正是受惠者之一，他參加基金會活動後，改善焦慮症問題，並找到人生夢想，希望成為髮型師。

當派斯辭去原有工作，成為全職髮型師時，他的髮廊卻因英國「封城」而關閉。他的女朋友同時懷孕了，他只好暫住庇護房屋自我隔離，減低病毒傳染女友及腹中嬰兒的風險。

利物浦的格言使他們成立基金會並回饋社區。（資料圖片／Getty Images）

雲迪積克的神秘現身，使球迷派斯喜出望外。（影片截圖）

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利物浦基金會特意為正陷煩惱的派斯送上驚喜，利物浦中堅雲迪積克以視像「神秘現身」為派斯打氣。這名紅軍鐵衛首先恭賀派斯將為人父，並鼓勵派斯努力實現夢想，更笑言有朝一日或可以替利物浦球員剪頭髮。

派斯表示，因雲迪積克的表現比以往穩定，大大改善紅軍的後防問題，他的焦慮問題甚至因此得以改善。

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利物浦會方與球迷的關係，正如他們的格言一樣，大家也不會獨行，雲迪積克及後表示，球迷就是他們奮戰的動力：「當我們步入球場，每次都可以感受到你們（球迷）的支持，這就是足球最美之處。作為球員，我們唯一可做的就是以表現報答你們，球迷對我們是無比重要，我們絕不會視為理所當然。」

雲迪積克直言球迷是球隊努力的原動力。（資料圖片／Getty Images）

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