【體壇熱話】特朗普指NFL可如期9月開季　NBA總裁欲率先重開

新冠肺炎肆虐全球，美國疫情嚴重，體壇大受影響，多項聯賽及賽事都需要停擺、取消或延期。 美國總統特朗普日前與一眾職業聯賽總裁開視像會議，希望體育比賽可以重開，因為「球迷都想入場」，認為NFL可如期開季。 NBA總裁施華會後亦透露，只要衛生專家開綠燈，希望可以率先復賽。

特朗普認為NFL可以如期9月開季，又指希望於8月至9月期間，可看到球迷再次入場觀戰的場面：「我想球迷入場，我想……到我們準備好，當然愈快愈好。球迷也想入場，他們想看籃球、棒球、美式足球、冰曲，他們想看他們喜歡的運動比賽，他們想到高爾夫球場，呼吸新鮮的空氣。」特朗普以熱愛高球見稱，而且名下擁有多個高球場。

特朗普希望體育比賽可以盡快重開。（Getty Images）

特朗普認為NFL可如期開季。（Getty Images）

被問到一個特定日期時，特朗普即時「縮沙」，指自己不能講出一個明確時間，但「認為早好過遲」。各國體壇停擺，但球隊、球員都為了抗疫出錢出力，特朗普向一眾總裁予以讚許。

雖然特朗普開腔希望體育比賽重開，但加州州長紐森（Gavin Newsom）持相反意見，不認為可於「8、9月見到80000名球迷入場的畫面」，又指很多體壇中人都問何時可以復賽，紐森都以「一定要小心行事」回應，要等到專家、準確數據都顯示疫情已經受控，才會開始計劃就體育比賽開放予入場「開綠燈」。

NBA為首個停擺的美國體育賽事，總裁施華希望可以率先重開。（Getty Images）

NBA第一個停、第一個重開

NBA為美國首個停擺的體育比賽，於3月11日得知爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）確診後就宣布停賽。NBA總裁施華在會後亦向傳媒透露，向美國總統表達聯盟率先停擺，亦想在公眾衛生專家允許下，成為重啟的先鋒，率先重開聯賽。

於中國武漢爆發的新冠肺炎影響全球，體壇經濟亦大受影響。為了可於球賽重開時，能加強球迷入場的吸引力，一眾總裁亦希望特朗普可提供稅收優惠，如減低門票的銷售稅等。

特朗普大讚多支球隊為抗疫出力，圖為NFL球隊新英倫愛國者出動專機運送醫療物資。（Getty Images）

今次視像會議包括了多個美國主要運動賽事組織，NBA到賽馬比賽育馬者盃的主辦單位都有，但美國女子足球國家聯賽（National Women's Soccer League）未在列，總裁貝雅（Lisa Baird）表明不滿。

除了NFL可望於9月如期重開外，特朗普日前於Twitter表示少年棒聯盟（Little League Baseball）很快就會重開，但未有提供確實日期或時間表。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）