【英超】英媒網上公投今季最佳球員　利物浦文尼力壓軒達臣當選

英超現因新冠肺炎停擺，復賽無期，英國《天空體育》（Sky Sports）發起網上投票，讓球迷選出今季最佳球員。 今次投票有超過50000人參加，利物浦射手沙迪奧文尼（Sadio Mane）獲得33%選票當選。

《天空體育》上周舉行「最佳球員周」，讓球迷選出各隊最佳球員外，亦發起「英超今季最佳球員」投票。最後有51213人參加。

利物浦有華基爾雲迪積克、佐敦軒達臣、沙迪奧文尼、穆罕默德沙拿榜上有名，曼城中場奇雲迪布尼為今次投票除了「其他球員」外，另一個非利物浦選項。

沙迪奧文尼力壓利物浦隊長佐敦軒達臣當選《天空體育》今季最佳球員。（Getty Images）

奇雲迪布尼得20%選票殺入Top 3。（Getty Images）

塞內加爾射手文尼今季為利物浦於英超射入14球，雖然比首席射手沙拿少兩球，但仍得到33%的選票，即約16900人，成為今次選舉「票王」，當選《天空體育》今季最佳球員。沙拿於聯賽交出16球及6次助攻，但今次得票只得2%。

事實上，這名埃及射手及荷蘭中堅雲迪積克，得票率分別只得2%及5%，比起另一選擇「其他球員」的9%還低。

沙拿今季雖為利物浦首席射手，但得票率極低。（Getty Images）

文尼今季攻入14球，數據顯示他的入球為利物浦於積分榜賺得18分，比其他「紅軍」球員都多。除入球外，文尼亦貢獻7次聯賽助攻，利物浦陣中只得阿歷山大阿諾特（12次）比他多。連同入球計算，利物浦今季聯賽攻入66球中就有34%是由文尼經手得到。

《天空體育》英超今季最佳球員選舉結果（按圖放大）