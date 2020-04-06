【足球】歐洲足協警告：未經批准腰斬賽季　來季或失歐洲賽資格

受新冠肺炎疫情影響，歐洲各大主流賽事至今依然復賽無期，比利時甲組足球聯賽更成為首個宣布球季提早腰斬的聯賽。 不過歐洲足協會長施費連接受德國傳媒訪問時表示，未經他們批准而擅自提早終結賽季，有關地區球隊將面被禁止出戰來季的歐洲賽事。

比利時甲組聯賽董事會在上周中的視像會議後，認為球季在7月前難以如常進行，所以董事會宣布腰斬今季賽事。不過歐洲足協（UEFA）對比甲的做法十分不滿，希望各地聯賽不要草率終止球季。

歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）早前接受德國電視台《ZDF》的訪問時，形容比甲腰斬是自私的決定，「我認為這不是正確的決定，我認為現時各地的足總亦需要團結一致，聯手對抗疫情，並不能夠單單審視自己國家的情況。以比甲為例，在沒有批准下自行腰斬賽事，在來季或失去歐洲賽的機會。」

面對歐洲足協的警告，比甲方面隨即宣布，已為腰斬賽季跟歐洲足協進行「有建設性」的對話。

若果比甲腰斬的話，布魯日將成為今季的聯賽冠軍。（資料圖片／Getty Images）

施費連認為歐洲球壇需要齊心一同面對疫情，而非只顧自己的利益。（資料圖片／Getty Images）

歐洲足協會長：閉門作賽好過完全不踢

歐聯及歐霸等賽事現時無限期押後，施費連認為賽季並不能夠不斷延後，在情況許可下，閉門作賽或是最佳辦法，「現時疫情的發展依然難以估計，我們希望在7至8月期間，在可行的情況下閉門作賽是不錯的選擇，至少球迷們可透過電視直播觀看賽事，從而為他們帶來一點正能量。」

不過他亦坦言，「若果疫情未有改善，在9至10月亦未能復賽的話，今季的歐洲賽或許面臨取消的可能性。」

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