【足球．抗疫哀號】蘭斯軍醫確診後自殺亡　無私奉獻服務球隊23年

新冠肺炎疫情令全球醫護人員處於極度繃緊的狀態之中，意大利34歲女護士Daniela Trezzi日前在確診後為怕感染病人自殺離世，慘劇震驚全球，不料慘劇短期內再次發生。 法甲球隊蘭斯（Stade de Reims）的一隊軍醫干沙利斯早前染疫，在家中隔離期間自殺身亡，終年60歲。他的死訊震驚蘭斯全隊上下，尤其是蘭斯的會長Jean-Pierre Caillot。

不少球圈人士也在今次新冠肺炎疫情中不幸染病，法甲球會蘭斯的60歲一隊軍醫干沙利斯（Bernard Gonzalez）早前與妻子同樣確診，在家居隔離期間卻傳來噩耗，該名蘭斯軍醫在家中留下遺書後自殺身亡，終年60歲。據了解，他的妻子在事發後十分悲痛。

干沙利斯的死訊震驚蘭斯的全隊上下，職球員們紛紛在社交網站上向干沙利斯致敬，而蘭斯在官方網站悼念該名效力23年的軍醫，並感激他長年為球會的貢獻。

蘭斯在官方Twitter中發文悼念剛離世的軍醫干沙利斯。（Twitter截圖）

干沙利斯既是一名醫生，又是一名藝術家。除了是蘭斯的老臣子外，亦是蘭斯會長Jean-Pierre Caillot的私人醫生。

干沙利斯的驟然離逝令Jean-Pierre Caillot難掩傷感之情，在蘭斯的官方網站中發文悼念，「在疫症橫行的時代中，我們收到一個更壞的消息，我們的軍醫干沙利斯突然離我們而去，我不能以說話形容我的悲傷。」

「干沙利斯醫生為蘭斯服務超過20年，他的工作態度既專業又有熱誠，甚至有一份無私奉獻的精神。在球會最困難的日子，他不收酬勞義務為球會工作。」

「他是我的私人醫生，今天我整個腦海也在想念他。無論對我或是球會上下而言，他仍是一個強人。」

干沙利斯為蘭斯服務超過20年，全隊上下對他的離世大感惋惜。（Twitter截圖）

蘭斯市長​Arnaud Robinet表示，干沙利斯醫生死亡不止是一間球會的事情，這個法國北部城市上下同感哀傷，「他是球會醫生，一個優秀的專業人員，備受所有人認同和愛戴。我為他的父母、妻子和家人送上深切慰問。」

Robinet又認為，「他在兩星期內確診，是新型冠狀病毒Covid-19的連帶受害者。我知道他有留下遺書解釋自殺決定，但我不會理會那內容。他是一個意志堅定的男子。」

新冠肺炎確診的球圈人士（按圖放大）