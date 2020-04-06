【足球熱話】切爾達再添逃兵！俄羅斯箭頭為愛情違禁令返國

西甲切爾達陣中再添一名「逃兵」，繼早前的丹麥國腳薛斯圖逕自駕駛返國後，再有球員違抗球會的禁令。 為了愛情，來自俄羅斯的前鋒史莫洛夫（Fyodor Smolov）不惜冒被球隊處罰的風險，擅自返回俄羅斯，慶祝大有來頭的未婚妻18歲的生日。

受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的影響下，歐洲各大聯賽分別停擺，使不少外援球員只能留在球會所在地。早前，效力切爾達的丹麥國腳薛斯圖（Pione Sisto）早前已首次破例，逕自駕駛由西班牙返回丹麥。

切爾達如今仍然再添「逃兵」，根據西班牙的《阿斯報》報道，效力切爾達的史莫洛夫提出以私人理由返回俄羅斯，但切爾達因西甲未有授權的關係，所以被球會拒絕他的請求。

史莫洛夫與葉利欽外孫女（後右）在今年1月訂婚。（Twitter截圖）

葉利欽生前十分支持體育活動（按圖放大）

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該名30歲的俄羅斯國腳冒被球隊處罰的風險也要返國，正因為出席他年僅18歲未婚妻的生日派對，而他的未婚妻Maria Yumasheva大有來頭，是俄羅斯前總統葉利欽（Boris Yeltsin）的外孫女，更在今年1月求婚成功。未知是否因女友的關係，所以史莫洛夫的「偷走」方法卻比隊友豪華得多，據報他是乘搭私人飛機回俄羅斯。

史莫洛夫（右）在外借切爾達後僅攻入一球，卻射破皇馬的大門。（資料圖片／Getty Images）

今季在榜尾掙扎求存的切爾達，在冬季轉會窗從莫斯科火車頭借入史莫洛夫增強攻力，雖然該名俄羅斯箭頭在6場中僅攻入1球，但當他擔任正選的5場賽事中，球隊未嘗一敗。

史莫洛夫亦是俄羅斯國家隊的一員，更代表國家主場出戰2018年的世界盃決賽周，但他在8強戰射失12碼，令球隊無緣4強。

史莫洛夫在2018年世界盃8強互射12碼階段射失，令俄羅斯未能打入4強。（資料圖片／Getty Images）

新冠肺炎波及英格蘭球壇（按圖放大）