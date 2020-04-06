【英超】獲加就召妓一事道歉　「做了有違榜樣的事」　傳曼城重罰

新冠肺炎侵襲全球，英國實施隔離令，要求人民如非必要不要出門。 曼城守將基爾獲加亦於網上拍片，呼籲球迷安守家中。 不過，他日前被爆違反禁令與友人召妓狂歡，雖然發聲明道歉，但英國傳媒指「藍月亮」認為不能輕饒，將會罰他25萬英鎊。

「為了保護醫護人員及拯救生命，請大家堅守在家。」

這一句是獲加上周拍片，上載到自己instagram時說的。不過，英國傳媒日前瘋傳，基爾獲加拍片叫人堅守家中前一日，與友人在家召妓，叫來兩名女士到他府上「作客」。其中一名叫Louise McNamara的21歲女性，不恥獲加呼籲人留守家中，但自己卻又開性愛派對的「雙面人行為」，決定公開自己的Snapchat片段，告發獲加召妓。

獲加今次面臨球會重罰。（Getty Images）

今次事件鬧得滿城風雨，29歲的獲加亦不能「潛水」，發表聲明致歉：「我希望為自己上周的行為，向公眾道歉。我知道作為一名職業足球員，我有責任作為社會的榜樣，故此我有必要因為我令到家人、朋友、球會、球迷以及公眾失望一事道歉。」

「這時刻一班英雄於社會不同層面作出極大貢獻，我一直都決心去支持他們，努力傳達他們作出犧牲及拯救生命的訊息，但我在隔離令期間的行為，卻完全有與我應要作出的榜樣相反。」獲加自責道。

獲加發表聲明道歉。（Getty Images）

獲加指自己仍為公眾人物，今次行為有違榜樣應有行為。（Getty Images）

曼城不輕饒勢重罰

曼城日前亦發聲明表示：「曼城球員是全球的榜樣，我們的職員及球員一直用盡可行的方法，幫助英國醫護人員及其他重要工作人員去對抗新冠肺炎。」獲加行為有違綱紀，將會作出內部紀律程序。

英國傳媒指，曼城就算留住獲加，亦不會輕饒，將會重罰這名周薪11萬鎊的後防，罰款25萬英鎊。

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