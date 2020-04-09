【行山網】編輯推介5個行山路線網站　有龐大資料庫加連環圖

新冠肺炎疫情下，不宜出外行山，但可以安坐家中，計劃未來的行山遠足路線。有哪些行山網站適合大家上山前「做功課」？以下編輯介紹幾個行山路線網站，他們各有特色，可供參考。

1. 綠洲Oasistrek：歷史悠久受歡迎

在搜尋器上打「行山」或者「行山路線」，通常最熱門的搜尋結果就是「綠洲Oasistrek」網，網站記錄了超過350條香港行山路線。網主Teddy是資深行山人士，在2004年起創辦行山網站。除了提供路線資料，網站還致力推廣保育訊息，希望大家行山時更要愛護大自然。

「綠洲Oasistrek」自2004年成立，是香港其中一個最受歡迎的行山路線網站。（網站截圖）

「綠洲Oasistrek」的行山路線以地區分類，每條路線介紹都有路程、需時、交通等基本資料，難度評級從新手角度出發，不會將困難路線評為一兩星。這個網站其中一個特點是，每條路線皆有分段預計時間，以北潭坳行到西灣亭的路線為例，它會列出北潭坳至赤徑需時40分鐘，之後赤徑上大浪坳要30分鐘，如此類推，讓讀者心中有數。

「綠洲Oasistrek」的路線照片亦賞心悅目，但以風景及植物為主，缺少資訊性的照片，例如一些山路分岔口及郊遊設施，未能滿足習慣用連環圖去了解行山路線的朋友。此外，網站沒有提供行山路線的地圖。

按此往「綠洲Oasistrek」

2. 遠足．香港：以中低難度路線為主

這個行山網有幾十條路線，以簡單至中等難度為主，由青雲路登青山後原路折回已經是該網其中一條最難的行山徑，所以幾適合入門新手參考。除路程、需時、交通、注意事項基本資料外，還有路線圖，並有大量連環圖，加上文字說明，方便讀者沿路辨認景點及路口。再以登青山那條路為例，它足足有58張照片，教你由輕鐵站逐步上到山頂，十分仔細。

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「遠足．香港」以簡單及中等難度路線為主，適合新手使用。（網站截圖）

「遠足．香港」的行山路線分為熱門遠足徑、遠足徑、麥理浩徑、港島徑及衛奕信徑，全部路線就在網站的左邊一行列出來，一目了然，但就沒有按地區或難度來分類。對於不太熟香港地理及地名的朋友，就有點不方便。

幾十條路線說少不少，但在這些行山網之中，卻是不多，「遠足．香港」只收錄了四大遠足徑之中的3條，並沒有大嶼山的鳳凰徑，另外亦少較西貢及新界東北的行山路線。

按此往「遠足．香港」

3. 山上行：難度高低路線皆有

在計劃路線時，不時都會用上這個行山網，「山上行」收錄了近百條香港行山遠足路線，有難有易，由兩星難度的龍脊，到難度4星半的狗牙嶺都有，適合不同程度的行山人士「做功課」。這個網就用了地區去分類行山徑。

「山上行」版面不錯，亦有中英對照。（網站截圖）

「山上行」網站的每條路線都有長度、需時、難度、交通、注意事項等，並附上地圖，地圖上除了標明路線外，還標有景點、廁所及退路，十分詳細。每條路線大約會分為3至4段文字，說明路況，每段文字就附上幾張圖片，有風景照，也有一些幫助讀者認路的路口照；通常每篇路線介紹有廿多張照片。

「山上行」網主Horace表示，希望大家可以暫時遠離繁囂的城市，放慢腳步，用心體會大自然。這個行山網還有一些行山資訊，例如行山前的準備、途中要注意的事項以及危機處理。不過，這個行山網最強大之處，也是其他網少有的地方是，全部路線都是中英對照的。

按此往「山上行」

4. 樂遊山野Glad.Hiking：風景照質素不俗

這個網站由2015年起營運，至今收錄了超過200條行山路線，分為行山路線、石澗路線以及四大遠足徑；入到行山路線的頁面，再會以地區分類。難度評級亦算正路，龍脊有兩星難度，而蚺蛇尖則有5星。

「樂遊山野Glad.Hiking」以網誌形式介紹路線。（網站截圖）

在每篇路線介紹，這個行山網都有高質素的照片，十分漂亮，但大部分是風景為主，較少協助認路的照片；主要會用文字講述沿途路況。每篇路線介紹的最後，都會有一幅路線圖。

按此往「樂遊山野Glad.Hiking」

5. 一起行山闖蕩去：分類系統仔細

跟以上幾個行山網比，「一起行山闖蕩去」較新，在2017年成立，但已經收錄了超過200條行山路線。這個行山網的分類做得非常好，除了可按地區，還可根據難度、長度、需時、景觀及曝曬去篩選出適合的路線。網主Tim收錄路線的難度極廣，簡單如半小時行完的大美督家樂都有，難度最高的有虎吼石河及黃竹角咀等路線，適合不同程度的行山人士。

「一起行山闖蕩去」在2017年成立，資訊非常詳盡。（網站截圖）

在每篇路線介紹中，會有路線的海拔高度圖，還有沿途坡度、路況及曝曬比例，十分詳細。這個網會用極多文字及照片，去介紹整條路線的情況，包括主要分岔路口，有些位置更配上全景照片，十分體貼。以羅漢脊上鳳凰山一文為例，入面有超過90張照片，以連環圖的方式介紹路徑。Tim表示，務求令到每一個人看完都懂得行。

按此往「一起行山闖蕩去」

出發行山前，一定要做足功課，清楚了解行山路線。（顏銘輝攝/資料圖片）

其他行山路線網站推介：

野Guide：這是一個郊野環境資訊網站，當中有不少行山路線的介紹；路線介紹不着重沿途說明，而是在於景點的自然生態或歷史文化背景。

按此往野Guide

北潭坳：這是一個行山網誌，路線介紹以長線以主，每篇介紹都有詳細的文字及大量照片，但最近疫情嚴峻，網主暫時收起所有路線介紹，不鼓勵大家上山。

按此往北潭坳

JoyeeWalker：他是個拍攝香港行山路線短片的Youtuber，如果喜歡看行山路線片的朋友，不妨一看，先了解山路情況。

按此往JoyeeWalker Youtube channel

郊野樂行：這是漁護署的官方路線網站，入面有各條漁護署行山徑的介紹。

按此往郊野樂行

行山樂：另一個屬於政府部門的行山路線網站，隸屬於康文署。

按此往行山樂

建議放入背囊的行山裝備：

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上山前要識行山禮儀：