【足球】曼城領隊哥迪奧拿82歲母親染疫病逝　見證愛兒屢創高峰

曼城於官方社交網站宣布，領隊哥迪奧拿母親Dolors Sala Carrió早前感染新冠肺炎，周一（6日）於西班牙巴塞隆拿附近的曼雷莎市病逝，終年82歲。

曼城於官方twitter發文證實：「哥迪奧拿母親Dolors Sala Carrió早前感染新冠肺炎，於巴塞隆拿的曼雷莎市病逝，終年82歲，曼城整個大家庭都為之感到哀傷。曼城上下為哥迪奧拿，在這個艱辛的時刻送上最深切的慰問。」

各界球迷紛紛送上慰問。（Getty Images）

各界齊送上慰問

消息一出各界都紛紛於網上向哥師送上慰問，除了球迷外，韋斯咸、修咸頓、燦美爾以及英超賽會等都發文致哀。Dolors Sala Carrió育有4名子女，哥帥的胞弟Pere為一名足球經理人。

Dolors見證哥帥球員年代，於巴塞隆拿渡過成功的生涯，贏得6次西甲冠軍，及一次歐冠錦標，其後哥帥成為巴塞隆拿教練，她又見證到愛兒三奪西甲冠軍、兩次歐聯冠軍。

哥迪奧拿早前捐款100萬歐元幫助抗疫。（Getty Images）

哥帥母親Dolors Sala Carrio因新冠肺炎病逝，終年82歲。（Getty Images）

西班牙為歐洲疫情最嚴重國家，已有逾135000宗確診個案，已超逾意大利成為歐洲最多確診國家，有指新確診數字有減慢跡象。這個於中國武漢爆發的病毒已令到西班牙有逾13000人死亡。

新冠肺炎確診運動員（按圖放大）