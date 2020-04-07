【足球】土耳其鋼門羅士圖列巴逃出鬼門關出院　妻子：艱苦的11天

新冠肺炎疫情下訃文不斷，今天總算有個好消息──一度與死神搏鬥的土耳其一代鋼門羅士圖列巴（Rustu Recber），成功擊退病魔！
該名前巴塞隆拿門將早前患上新冠肺炎後送院，更一度傳出病危，經歷11日後終逃出鬼門關，他的妻子證實羅士圖列巴已康復出院。
前土耳其國家隊門將羅士圖列巴（Rustu Recber），在3月底確診患新冠肺炎，該名46歲的退役門將在送院後一度病危，他的妻子Isil更表示羅士圖列巴有呼吸困難及皮膚變灰等嚴重病徵，情況令人憂慮。
經歷過病情危急的72小時後，羅士圖列巴的情況逐漸好轉，並在早前轉往普通病房繼續接受治療，更在周一（6日）正式康復出院，擊退病魔。
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羅士圖列巴妻子Isil分享丈夫出院喜訊
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Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın.. Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında.. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde.. Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım..Evlerine, sevdiklerine kavuştur.. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.. Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,başkanım Ali Şen,başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın, sağolun varolun.. Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz,sizler Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun. Kavacık Medistate hastenesinde başlayıp Maslak Acıbadem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca.. Tedavi şekline gelince; TC Saglık Bakanlığınca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı.Farklı ilaç veya tedavi şekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Savaş başlıyor.Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun.Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.. SEVGİYLE KALIN ,SAĞOLUN...
一代鋼門羅士圖列巴（按圖欣賞）
羅士圖列巴妻子Isil在個人Instagram證實丈夫已經出院的喜訊，表示經歷長達11日的艱難時刻後，終於可以鬆一口氣，「經歷艱苦的11天後，我的丈夫終於出院了，感謝主，這是美好的一天。」
她同時呼籲大眾改變不良惡習，令身體維持在理想狀態，「感激親友們連日來對我的支持及鼓勵，當然還有一眾勞苦功高的醫護人員。雖然我在這刻感到十分高興，但仍然希望在醫院中接受治療的每一位早日康復，因為全國各地也使用相同的方法治療，我認為戒掉生活的壞習慣，養好身子才是擊敗病魔的關鍵所在。」
羅士圖列巴與美女妻子Isil（按圖放大）