【足球】夏季轉會窗將改期　季尾屆滿球員合約勢獲續期

新冠肺炎疫情令全球各地絕大多數足球聯賽停擺，當中衍生大量不同程度的問題，球員交易轉會窗和球員合約是其中兩大議題。 球壇最新共識是，今個夏季的轉會窗限期將順應球季停擺和押後改動，今年6月30日約滿的球員合約，預料將獲延長。

據英國廣播公司（BBC）消息，國際足協（FIFA）已開始跟各州足協、各國足總、各大球會、球員和聯賽代表展開討論，並就新型冠狀病毒Covid-19疫情帶來的一連串議題達成共識。

所有持份者均認同，2019/20球季將無法在今年6月30日之前完成。即使歐洲足協會長施費連（Aleksander Ceferin）曾表示，球季可望在8月內完成，可是若將本土聯賽、盃賽以及歐洲賽加起來的話，無人能夠保證這個死線能否達到，尤其是正在停擺的賽季，現階段仍未看到重啟的曙光。

由於今次危機全球各地也受影響，因此所有持份者基本上均同意在今年6月30日屆滿的球員合約，將可續約至2020/21年度新球季開始之前。

德甲露曙光！法蘭克福復操（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

持續更新 一文盡覽新冠肺炎襲體壇最新消息

至於夏季轉會窗限期方面，國際足協亦正在審視如何改動。限期必然會在兩個球季之間，FIFA承諾會盡量遷就出一個合乎各大球會利益的限期，以免個別球會或聯賽不公平地受到干擾。

FIFA同時促請球會盡量保住員工飯碗，包括使用減薪、放無薪假和利用政府補貼計劃等不同方式，避免裁員。

面對球員與球會的潛在勞資糾紛，FIFA表示會審視勞資雙方有沒有嘗試找出解決方案，並考慮球會的經濟狀況、球員的收入多少、球員是否獲公平對待等因素。然而即使FIFA將為此發出指引，卻沒有法律效力，仍有機會遇上法律訴訟。各方希望，勞資雙方均能在尊重合約精神的情況下溝通，從而找出大家可接受的解決方案。

球星抗疫期間做什麼？（按圖睇相）