【新冠肺炎】德甲球會紛復操　拜仁改操練內容球員保持安全距離

德甲因新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情而停賽至本月底，停止操練指示則在本周一完結，不少球隊急不及待。 現時領先榜首的拜仁慕尼黑回到操練場地，做足防疫更保持社交距離，令操練場面變得冷清。「搓馬騮」不復見，跑步也得保持安全距離，練習內容是怎樣？

德國足總建議球會停止操練，減低傳播病毒風險，指示至當地時間本周一（6日）完結，多支球隊包括拜仁、禾夫斯堡及慕遜加柏等，已安排球員回到訓練場。

紐亞接受龍門訓練，看來跟平常沒太大分別。（路透社）

拜仁在官方網頁公布昨日復操，緊守政府的防疫措施，確保衛生。訓練內容亦有改動，熱身後開始跑步和射門練習，確保可以讓球員保持社交距離。相片所見，羅拔利雲度夫斯基、京士利高文、早前擅自離城探望兒子而被罰的謝路美保定，都有出席操練。

一班球員平時圍攏一起跑步，今回隔得很遠，有如晨早的公園般冷清。（路透社）

眾將分成5人小組練習，而且彼此不接觸。球員跑步時至少數米，練習射門時球員不會待在一起。拜仁在禁絕操練的日子以視像形式，各自在家一起操練體能。隊長紐亞坦言小組練習，感覺不尋常，「但再次見到隊友就好，感謝球員和所有幫忙的人，在如此困難時刻讓我們完成操練」。榜尾球隊柏達邦亦復操，同樣以小組訓練，教練包姆加特稱「讓球員再次接觸皮球，很重要」。陣中後衛盧卡基利安（Luca Kilian）是德甲首名確診球員，報道指他已經康復，球隊亦無其他人確診。

德甲於3月13日宣布停賽，暫定於4月30日重開。

射門練習也不要排隊，以及「跟人太貼」。（路透社）

看過這樣的職業球隊操練嗎？（點圖放大）

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確診新冠肺炎的足球員：