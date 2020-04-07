【港超聯】飛馬提實行減薪方案　中堅張志勇IG感謝球會：再見！

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，港超比賽及球會均大受打擊，繼標準流浪提早跟外援解約後，香港飛馬近日也向職球員提出減薪方案。在港超無限期押後下，未來或會出現一股減薪潮。飛馬中堅張志勇透露自己將減薪，而前港足隊長陳偉豪亦指，將跟球會提早解約。

足總早前因應新冠肺炎疫情，宣布港超無限期押後。球圈近日就後續安排熱烈討論，但無論最終比賽順延至9月或明年1月，在如此惡劣的經濟環境下，對本已無什麼收任可言、現在更是「零收入」的球會及贊助商來說，職球員的合約及薪酬自然帶來財政壓力。

因此標準流浪日前已提早遣散隊中外援，球會總監李輝立曾表示，已告知本地華人球員「要有心理準備」，在「空窗期」間或需另覓工作。而消息指，飛馬昨日也向部份球員提出減薪方案。

疫情下的港超賽事：（按圖放大）

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上周六起暫停訓練 提兩大減薪方案

據了解，自足總關閉賽馬會香港足球總會足球訓練中心後，飛馬一直安排球員分批到球會會所健身，藉此維持狀態，惟球隊上周六起已連續停操4日，並在昨日提出減薪方案。消息指，方案包括按原定薪酬支付至5月尾，或減薪直至完成合約。據悉球隊教練及球員均受影響，而由於每名職球員合約條款有異，相信需時處理。

飛馬主教練文彼得證實球會正跟球員討論合約安排。（資料圖片）

文彼得：共渡難關

飛馬主教練文彼得接受查詢時證實消息，指球會因疫情關係，正跟球員商討協調方法，希望可取得共識解決問題。他指球會作出此決定「真係好難」，但幸球員反應正面。他認為球圈未來大有可能出現減薪潮，並透露自己亦會減薪，但詳情仍有待討論，「我覺得暫時情況應該需要共渡難關。」

文彼得又指，若足總最終決定將港超延至9月舉行，必須界定更多細節，「如繼續履行2019至2020年賽季，延期後會否有新轉會窗？球員註冊又是否需要依照今季名單？球會應如何處理新舊球員的合約？這一切都未清楚。總之延期就痛苦，腰斬亦辛苦。」

曾在「2017-18香港足球明星選舉」中奪得「香港足球明星- 後衛」的飛馬中堅張志勇，今午在Instagram跟球會說再見。（張志勇Instagram圖片截圖）

張志勇網上跟球會道別 陳偉豪提早解約

而飛馬後衛張志勇今日下午更在社交網站撰文，感謝球會過去給予機會，並在此渡過左足球生涯高峰。他稱為與效力飛馬的每一位球員合作而感到榮幸，「一言難盡！暫時跟你們說聲再見。」他回覆查詢時指，自己選擇了「減薪直至完成合約」的方案，消息指，他在季後或未獲續約。

另外，前港足隊長陳偉豪則透露，自己將跟飛馬提早解約，「跟羅生（飛馬會長羅傑承）合作多年，希望互相體諒，一人讓一步。做球員無需攞到盡，無謂嚇怕有心投資的老闆。」他指視乎疫情發展，相信日後跟飛馬仍有合作機會，並希望球員經此事後更珍惜職業足球。

新冠肺炎疫情肆虐全球，大批知名教練及球員均受感染：