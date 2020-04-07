【高爾夫球】四大滿貫同受疫情影響　英國公開賽二戰後首取消

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新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）在世界各地肆虐，不少大賽如東京奧運及歐洲國家盃亦要改期，而高爾夫球四大滿貫亦無一倖免，英國公開賽繼二戰後再度取消。

新冠肺炎疫情打亂國際體壇的時間表，高爾夫球的年度四大滿貫賽事同樣受影響，原定在7月11至18日舉行的英國公開賽（The Open Championship）被迫取消。英國公開賽自1860年起首屆舉行，是史上歷史最悠久的高爾夫球賽事，歷來曾經在兩次世界大戰期間暫停，今次是1945年後首次取消，將在2021年再度舉辦。

英國公開賽自二戰後首次取消。（資料圖片／Getty Images）

在英國公開賽取消後，其餘三大滿貫賽事亦因疫情影響而押後，美國大師賽（The Masters）﹑美國公開賽（The US Open）及美國PGA錦標賽（The US PGA Championship）亦同告改期。

高爾夫球四大滿貫同受影響：

英國公開賽：取消

美國PGA錦標賽：延期至8月6至9日

美國公開賽：延期9月17至20日

美國大師賽：延期11月12至15日

活士在去年再度揚威美國大師賽，今年賽事將押後至11月上演。（資料圖片／Getty Images）

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