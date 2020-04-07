【體育熱話】C朗拿度示範男人最緊要有腰力　廣發挑戰竟被擊敗

在留家抗疫日子中，近日盛行各式各樣的家中挑戰。葡萄牙球王C朗拿度發起居家健身挑戰，45秒內挑戰各位的核心肌群。 C朗拿度做出難以置信的142次紀錄，可是有一位接受挑戰的運動員竟能大比數將他擊倒，而且還是一名女子選手。

C朗拿度早前在個人Instagram上載短片，發起一個名為「The Living Room Cup」的挑戰。玩法是參加者上身躺在地上並雙腳朝天，然後以雙手觸碰雙腳，並計算45秒內能完成多少次。

C朗親自示範這個鍛煉核心肌群的正確做法，45秒內從容地完成142次之多，難怪能擁有如此完美的身型。

C朗是這樣煉成的（按圖放大）

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C朗發起「The Living Room Cup」挑戰

南非跑手較C朗多出34次

不同運動員嘗試挑戰C朗拿度的紀錄，當中包括他的葡萄牙同鄉波基斯費南迪斯及達洛治，以及曾扮演「月野兔」的俄羅斯花式滑冰選手梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）。

曾陷入性別風波的南非跑手薩美雅（Caster Semenya）亦有接受這個挑戰，更在45秒內做出176次，比C朗的紀錄還要多出34次，實在非常厲害，並表示這個是頗適合周末的挑戰。

早前確診患上新冠肺炎的C朗祖雲達斯隊友馬度迪（Blaise Matuidi）也有接受挑戰，雖然在畫面上標示他完成144次，比C朗拿度多出兩次，但只要細心留意馬度迪的節奏，便會知道他「做了手腳」，實質僅完成74次。雖然馬度迪企圖靠「出貓」贏C朗，但他能夠參與挑戰，證明自己已經病癒，也算是一件喜訊。

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南非跑手施美雅挑戰片段：

馬度迪挑戰片段：

「月野兔」梅德韋傑娃挑戰片段：

連C朗也著迷的性感女友Georgina（按圖放大）

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C朗與Georgina愛的證據（按圖放大）