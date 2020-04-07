【F1】威廉士Racing Point車手減薪　職員放無薪假需靠政府津貼

F1車隊威廉士及Racing Point日前宣布，部分員工開始放無薪假期，受影響員工可向政府領取津貼，車手及管理部門高層人員都會減薪，與車隊共渡時艱。

去年於車隊榜包尾的威廉士，日前發表聲明宣布部分員工放無薪假，照常工作的員工亦要減薪，希望這些措施可以在全球受新冠肺炎影響下，保住員工飯碗，確保車隊繼續運作。無薪假將會維持到5月底，「管理層高級人員及車手4月起都會減薪20%」。

威廉士今年由羅素及今年「最強新人」拿迪菲組成車手陣容，後者至今仍未有落場機會。

威廉士部分職員需放無薪假期。（Getty Images）

Racing Point亦是採取相同措施，明確指出「車手為自願減薪」。Racing Point兩年前有加拿大富商老史杜爾（Lawrence Stroll）入主，由於兒子史杜爾於2019年成為Racing Point車手，故被香港車迷戲稱「爸爸力量」或「老竇力量」。

老史杜爾為時裝業大亨，2020年2月財經雜誌《福布斯》指他身家高達26億美元，早前更以1.82億英鎊收購英國車廠Aston Martin，據報來季Racing Point將會再度改名，用上Aston Martin的名字。

2020年F1車手檢閱（按圖放大）

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Racing Point雖由加拿大富商史杜爾擁有，但在這艱難時刻亦要採取非常措施。（Getty Images）

威廉士的拿迪菲（右）仍未有真正落場機會，與隊友羅素一起減薪。（Getty Images）

事實上，威廉士及Racing Point非率先要員工放無薪假的車隊。麥拿侖上周宣布，部分員工改放無薪假，陣中兩名車手辛斯及諾里斯與繼續工作的員工都會減薪。

英國政府上個月啟動停薪留職計劃，各行各業受新冠肺炎影響而要停薪留職的職員，都可向政府領取八成人工，或最多2500鎊的津貼。上述3支車隊皆於英國設立總部，故受影響員工均可收取津貼。

2020年F1新車圖鑑（按圖放大）