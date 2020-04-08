【足球熱話】兩大前英超男神變身外賣仔　向區內弱勢人士送暖

新冠肺炎疫情襲全球，C朗拿度、美斯、哥迪奧拿等足球界巨星和教練各自出力，出錢出力幫助醫護人員和大眾。 已退役的利物浦前隊長列納和車路士前隊長泰利，一樣為善不甘後人，走上社區前線幫助有需要人士。

英國的新型冠狀病毒Covid-19疫情嚴重，累積逾55242人確診，6159人死亡。連首相約翰遜（Boris Johnson）亦染疫，高燒不退之下連續兩日留醫深切治療部。

英超停擺之下，一眾球星留在家中獨自操練，熱刺領隊摩連奴和多位球員則被市民踢爆「偷雞」到公園訓練。

相對一班忙於保持狀態的現役球員，已退役多時並轉任評述員的列納（Jamie Redknapp），以及成為英超球隊阿士東維拉助教的泰利（John Terry），忙碌生活忽然空閒起來。兩人都是居住在英國薩里郡（Surrey）近郊一條名為Oxshott的低密度鄉村，趁此空檔分別化身速遞員，幫助區內長者和有需要人士。

列納為居住社區內長者，送上食物。（Oxshott Delivery）

即使Oxshott是著名的名人富豪聚居地，區內豪宅處處，不過疫情當中不少行動不便的長者和正被勒令家居隔離人士，無法外出補給日常生活所需。

有區內一間咖啡店老闆James Davis為有需人士預備食物和水果，亦有熱心市民捐贈食物。一份份食物需要人運送，他在網上發出呼籲後，每個星期約有40個熱心司機響應，近日有兩個新力軍加入，他們正是列納與泰利。

從短片中可見，列納先禮貌地敲門，才輕輕將食物放到門前。沒有戴上口罩的他按下門鈴後，慢慢向後退至約6米外的「安全距離」。當一位伯伯打開門後，他離遠向伯伯交待幾句便瀟灑離去。泰利則與太太Toni一起出動，Toni負責揸車，泰利戴上手套笑着捧食物落車運送到一家人門前，一位男士開門見到「送貨員」竟然是泰利，開心得笑起來，兩人愉快地隔着一段安全距離交談。

泰利、列納做送外賣逐格睇（按圖放大）

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泰利和列納兩人的送貸手勢均看來相當熟練，似乎不是第一次有此善行。發起活動的James Davis稱，泰利已經參加過好幾次慈善速遞，列納本身一直有為區內教堂有需要教友運送物資。

兩大昔日英超球星，不止球技出眾，兼且愛心爆棚，實在抵讚。

球星在家抗疫各自精彩（按圖進入）

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話你知：Oxshott──最多足球員居住的鄉村

泰利和列納居住的Oxshott，位於薩里郡近郊，人口不足5000。當地距離倫敦約45分鐘車程，密度低人口少，向來是不少名人和富豪聚居地。

由於那兒距離車路士的Cobham訓練基地只有6分鐘車程，所以特別多車路士球員居住。除泰利之外，杜奧巴、沙洛文卡勞、米基爾、甚至再上一代的拿索斯也定居於此。此外還有列納和前妻Louise，網球名將梅利，著名高爾夫球手蒙哥馬利（Colin Montgomerie）也是鄰居。

重溫英超經典賽事（按圖睇轉播時間）