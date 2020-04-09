【德甲】德國聯賽有望5月復賽　料閉門作賽至今年底　

多支德甲球隊陸續復操，即使一眾球會遵照當局指引，只安排球員作個別練習，但已為德甲復賽帶來一線曙光。 德國聯賽行政總裁接受《紐約時報》訪問時表示，有意在5月以閉門形式恢復德甲及德乙賽事，並在6月底前完成今個賽季，勢成歐洲五大聯賽中首個復賽的足球聯賽。

根據世界衛生組織數據，德國感染新冠肺炎人數超過10萬宗，確診數字在歐洲僅次於西班牙及意大利，是歐洲地區第三高的國家，但他們的死亡率僅1.8%，情況遠比其他地區理想。然而近日德國的疫情仍然嚴峻，在政府要求市民嚴格遵守避免社交生活逾兩星期，周三（8日）新增確診數字達4288宗，較之前一日新增3252宗高出超過1000宗，並新增206人死亡，令死者增至2016人。

即使如此，在德國足總「禁操令」周一（6日）完結下，班霸拜仁慕尼黑及其他球隊已急不及待安排操練，但一眾球員只可以在安全的社交距離下復操，主要進行個別練習或遠距離傳球和射門。

德甲球會紛復操 拜仁改操練內容球員保持安全距離

德國足球聯賽總裁透露有意在5月恢復德甲及德乙賽事。（Getty Images）

拜仁在安全的社交距離下復操：

+ 9 + 8 + 7

德國足球聯賽行政總裁Christian Seifert早前接受《紐約時報》訪問時，透露德甲及德乙或許在下月恢復賽事，並有望在6月底前完成餘下的9輪賽事。德國聯賽賽會方面將在下周五（17日）再度召開會議，討論重開聯賽的可能性。

倘若德國聯賽恢復如常，賽會預料將閉門作賽實施至今年底。雖然在沒有觀眾的情況下進行賽事，但一眾球迷可透過電視直播觀戰，而德甲若在6月底前完賽，亦可確保轉播收入「袋袋平安」。

一旦球賽恢復時，或增加再度傳播疾病的風險，所以德甲賽會只容許兩軍合共約240人留在球場內，當中包括球員及一眾工作人員。另外，賽會亦希望每名球員隔數日便接受病毒測試，確保他們在健康的情況下出賽。

新冠肺炎確診運動員（按圖進入）